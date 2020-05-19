Какой размер субсидий положен за установку теплиц — постановление

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Узбекистане для установки теплиц будут выделяться субсидии.
Это следует из постановления президента "О дополнительных мерах по поддержке владельцев приусадебных земель и обеспечению занятости населения", принятого накануне.
Что подразумевает данный документ?
Согласно постановлению, начиная с 20 мая 2020 года за счет Государственного фонда содействия занятости будут выделяться субсидии на сельскохозяйственную деятельность, в том числе на установку теплиц, приобретение средств орошения и закупку семян и саженцев.
Размер субсидий
На основании трехсторонних договоров, заключенных между центром содействия занятости населения, организациями-поставщиками и владельцами приусадебных земель, будут выделены следующие размеры государственных выплат:
- до 30-кратной БРВ – на установку теплиц легкой конструкции;
- до 10-кратной БРВ – на приобретение средств орошения;
- до 3-кратной БРВ – на закупку семян и саженцев;
- до 10-кратной БРВ – для внесения в качестве вклада в уставной фонд сельскохозяйственных кооперативов.
Важно: сельскохозяйственные кооперативы создаются в различных сферах, к примеру, в рыбоводстве, кролиководстве, птицеводстве, пчеловодстве, плодоовощеводстве, виноградарстве, швейном деле, ремесленничестве и других отраслях.
Для справки: БРВ – базовая расчетная величина. Сейчас она составляет 223 тысячи сумов.