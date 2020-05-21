Золотовалютная подушка безопасности Узбекистана превысила $31 млрд

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Узбекистане размер международных золотовалютных резервов составил 31,2 миллиарда долларов.

Данные за май опубликовал Центробанк.

Общий объем иностранной валюты немного сократился и составил 12,3 миллиарда долларов, а золота — 18,5 миллиарда долларов.

При этом объем золота в тройских унциях уменьшился – 10,8 миллиона. Отмечается, что рост связан с повышением цен на золото.

Отметим, что данные резервы считаются так называемой подушкой безопасности, которой страна воспользуется в случае внезапного экономического кризиса.