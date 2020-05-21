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Золотовалютная подушка безопасности Узбекистана превысила $31 млрд

© Sputnik / Олег Ласточкин
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200521/14177751/Zolotovalyutnaya-podushka-bezopasnosti-Uzbekistana-prevysila-31-mlrd.html

Общий объем иностранной валюты составил 12,3 миллиарда долларов, а золота – 18,5 миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Узбекистане размер международных золотовалютных резервов составил 31,2 миллиарда долларов.

© Sputnik / Павел Лисицын
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Данные за май опубликовал Центробанк.

Общий объем иностранной валюты немного сократился и составил 12,3 миллиарда долларов, а золота — 18,5 миллиарда долларов.

При этом объем золота в тройских унциях уменьшился – 10,8 миллиона. Отмечается, что рост связан с повышением цен на золото.

Отметим, что данные резервы считаются так называемой подушкой безопасности, которой страна воспользуется в случае внезапного экономического кризиса.

Теги:
ЦБ, Экономика, золото, золотовалютный резерв



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