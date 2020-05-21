Узбекистан и Туркменистан активизируют работу над Ашхабадским соглашением

Ашхабадское соглашение было заключено между Узбекистаном, Туркменистаном, Ираном и Оманом в 2016 году. Оно закрепило намерение стран создать транспортный путь, который способствовал бы увеличению скорости перевозки и транзита грузов.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Узбекистан и Туркменистан намерены активизировать работы над Ашхабадским соглашением со всеми участниками транспортного коридора. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РУз по итогам онлайн-встречи, в которой приняли участие заместитель главы Минтранса республики Даврон Дехканов, заместитель председателя агентства "Туркменавтотранспорт" Джумагельды Гараев, а также руководители железных дорог и соответствующих ведомств и организаций двух стран.

Ашхабадское соглашение о создании международного транспортного и транзитного коридора между правительствами Ирана, Омана, Туркмении и Узбекистана вступило в силу в апреле 2016 года. Оно предусматривает создание надежного транспортного пути для бесперебойной перевозки и транзита товаров между странами Средней Азии и портами Персидского залива и Оманского моря.

"В ходе встречи в формате видеоконференции стороны договорились активизировать работу над Ашхабадским соглашением со всеми участниками транспортного коридора Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман", — говорится в публикации.

В ходе беседы зампредседателя агентства "Туркменавтотранспорт" Джумагельды Гараев также отметил, что туркменская сторона принимает все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране и за ее пределы.

Сейчас для поездов и грузовиков, пересекающих границу Туркменистана через пограничные пункты "Туркменбаши", "Серхетяк", "Гарабогаз", "Фарап", "Имамназар" и "Серхетабат", установлены шесть дезинфекционных тоннелей.

По словам Гараева, к концу мая планируется ввести в эксплуатацию дезинфекционные и фумигационные сооружения на пограничном КПП "Сарахс" в сотрудничестве с иранской стороной и открыть через него автомобильное и железнодорожное сообщение.

Представители Узбекистана отметили, что это поспособствует интересам всех сторон.