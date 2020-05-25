Сум сдал свои позиции — новый курс валют в Узбекистане

Узбекская национальная валюта, по данным Центробанка республики, укрепилась только к китайскому юаню и японской иене.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Центральный банк Узбекистане представил новые курсы валют, которые будут действовать в стране с 26 мая.

Доллар после падения на прошлой неделе наверстал упущенное: он будет стоить 10 139,3 сума (плюс 9,74 сума). Евро подорожал гораздо значительнее — на 96,72 сума, до 11 051,84 сума.

ЦБ Узбекистана Курс валют с 26 мая 2020 года

Фунт стерлингов прибавил 72,62 сума и будет стоить 12 333,44 сума. Рубль подорожал всего на 3,81 сума — до 141,35 сума.

Напомним, Центробанк республики больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.