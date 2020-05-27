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В Узбекистане планируется унифицировать акциз на производство нефтепродуктов

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200527/14218707/V-Uzbekistane-planiruetsya-unifitsirovat-aktsiz-na-proizvodstvo-nefteproduktov.html

В рамках цен на начало года сумма уплачиваемого акцизного налога при импорте и внутри страны в абсолютном выражении была идентичной.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. В рамках проводимой Министерством финансов совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами работы по унификации ставок акцизного налога прорабатываются вопросы установления единой ставки акцизного налога при импорте и при производстве нефтепродуктов, информируют в пресс-службе.

"Сегодня ставки акциза на производимые нефтепродукты и при импорте отличаются друг от друга. Так, если производители 1 тонны бензина марки АИ-92 уплачивают 250 тысяч сумов акцизного налога, то импортеры платят акциз по ставке 5% от таможенной стоимости данной марки бензина, что расчетно составляет 121,5 тысячи сумов при стоимости 1 тонны импортного бензина 240 долларов", - говорится в сообщении.

В рамках цен на начало года сумма уплачиваемого акцизного налога при импорте и внутри страны в абсолютном выражении была идентичной.

По информации Минфина, Министерство энергетики не вносило предложения по пересмотру акциза на импорт нефтепродуктов. 

Теги:
Экономика, Нефть, Узбекистан, Узбекистан, акцизный налог, налоги, акцизы



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