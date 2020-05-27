Что делать, когда импортный бензин дешевле своего и почему акциз не панацея

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Рынок нефти и нефтепродуктов в Узбекистане проходит через заметные изменения. Правительство позволило фактическому монополисту "Узбекнефтегазу" формировать цены на бензин, исходя из спроса на биржевых торгах. С августа прошлого года на "рыночные рельсы" перевели АИ-91, а с мая 2020-го – АИ-80 и дизельное топливо.
Все это привело к тому, что для простых автомобилистов цены на наиболее востребованные марки бензина стали заметно ниже. В то же время подешевело и импортное топливо, но уже по другой причине.
Таким образом, в самом Узбекистане к настоящему времени сложилась довольно необычная ситуация – импортный бензин стоит дешевле произведенного в стране. Так, цена казахстанского АИ-92 на заправках UNG, принадлежащих "Узбекнефтегазу", составляет 5 тысяч сумов, в то время как местный АИ-91 – на 600 сумов дороже.
Чтобы не допустить потери клиентов, "Узбекнефтегаз" и предложил увеличить акцизы на импортируемое топливо – с 5 до 20%. Кроме того, есть инициатива обнулить ставку на ввоз сырья для изготовления бензина (сейчас она составляет 5%. Тем самым компания намерена "стимулировать производство нефтепродуктов на территории республики". Повышение таможенного акциза должен привести к снижению поставок бензина из-за границы, а удовлетворять спрос можно будет за счет местного топлива – с Ферганского и Бухарского НПЗ.
Все это позволит нормализовать ситуацию с нефтепродуктами в стране – по крайней мере, до тех пор, пока власти не снимут все карантинные ограничения. Но затем все придется возвращать обратно. Повышение акцизов на импорт и ограничение конкуренции на внутреннем рынке не смогут решить главную проблему – зависимость Узбекистана от зарубежной нефти и нефтепродуктов.
Отечественные заводы не способны производить столько бензина, сколько необходимо стране. Собственных запасов нефти также недостаточно, приходится покупать дополнительные объемы за границей – в основном в России и небольшую часть в Казахстане. Они поставляют до трети от суммарного внутреннего спроса.
Эта ситуация приводит к тому, что в Узбекистане бензин – самый дорогой в Центральной Азии. По данным аналитического издания Global Petrol Prices, один литр в Узбекистане стоит 0,65 долларов, тогда как у соседей – от 0,42 (Казахстан) до 0,50 долларов (Кыргызстан).
И это даже несмотря на то, что из государств региона только Туркменистан не испытывает потребности в импортном топливе. Просто российские производители продают бензин в Казахстан и Кыргызстан по внутрироссийским ценам (им не нужно платить экспортные пошлины, которые, к слову, снижаются из-за налогового маневра).
Безусловно, правительство Узбекистана предпринимает шаги, направленные на наращивание собственного производства, модернизацию имеющихся промышленных мощностей и строительство новых.
До января 2020 года НПЗ освобождали от уплаты налогов на прибыли, с недавних пор упразднили госрегулирование цен на бензин, а во второй половине этого года совместно с иностранными инвесторами ожидается запуск завода по производству синтетического топлива Uzbekistan GTL.
Но даже с новыми мощностями республика пока не может полностью отказаться от от импортного бензина, а резкое повышение акцизов есть риск возникновения дефицита топлива на внутреннем рынке.
С этим согласны и эксперты. Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов считает, что предлагаемые меры «в целом будут на руку крупным производителям нефтепродуктов в республике». Снижается импорт – снижается и уровень конкуренции.
Впрочем, подобные защитные механизмы принимаются и в других странах мира. Так, 25 мая правительство России вовсе запретило до 1 октября 2020 года закупки бензина за границей – все из-за того, что сейчас завозное топливо, как и в Узбекистане, стало дешевле отечественного.
Но есть и разница: российские производители способны сами полностью обеспечить внутренний рынок бензином, а НПЗ Узбекистана – нет. Кроме того, в России эта мера имеет временный характер, а инициатива "Узбекнефтегаза" (по крайней мере, в нынешнем ее виде) – нет. И это при том, что простое повышение акцизов на импорт вряд ли сможет помочь Узбекистану нарастить выпуск собственного автомобильного топлива.
В других странах, к слову, также применяются ввозные пошлины на бензин – например, в ЕС установлена общая ставка в 4,7% от таможенной стоимости топлива с октановым числом менее 95.
Но в целом в более развитых странах уровень защиты внутреннего рынка от иностранных производителей меньше, чем в развивающихся – в отличие от последних они способны сохранить стабильность экономики, применяя чисто рыночные механизмы.