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Добыча нефти

Мировая цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов

© REUTERS / Sergei Karpukhin
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200603/14276790/Mirovaya-tsena-nefti-Brent-vpervye-s-marta-prevysila-40-dollarov.html

Обвал нефтяных котировок начался в марте после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении.

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Стоимость барреля нефти марки Brent превысила 40 долларов впервые с 6 марта, когда стало известно о том, что участникам ОПЕК+ не удалось продлить договоренности по сокращению добычи.

Предприятие по переработке углеводородного сырья, входящее в состав СИБУРа, СИБУР Тобольск
© Sputnik / Максим Блинов
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Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов на 03.44 мск, стоимость фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в августе на бирже ICE в Лондоне росла на 1,14 процента — до 40,08 доллара за баррель.

При этом июльские фьючерсы на нефть WTI дорожали на 1,96%, до 37,53 доллара за баррель.

Напомним, в апреле страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае–июне 2020 года, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и на 5,8 миллиона — далее до конца апреля 2022-го.

Теги:
торги, Экономика, Нефть



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