Мировая цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Стоимость барреля нефти марки Brent превысила 40 долларов впервые с 6 марта, когда стало известно о том, что участникам ОПЕК+ не удалось продлить договоренности по сокращению добычи.
При этом июльские фьючерсы на нефть WTI дорожали на 1,96%, до 37,53 доллара за баррель.
Напомним, в апреле страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае–июне 2020 года, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и на 5,8 миллиона — далее до конца апреля 2022-го.