Акциз на ввоз легковых авто отменят в Узбекистане с 1 августа

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Узбекистан с 1 августа отменит акциз на импорт легковых и грузовых автомобилей, коммерческого автотранспорта и тракторов. Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции республики, соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев.

"С 1 августа 2020 года будут отменены действующие ставки акцизного налога на ввоз транспортных средств по кодам ТН ВЭД 8701 (тракторы), 8702 (моторные транспортные средства для перевозки десяти человек или более), 8703 (в том числе легковые автомобили) и 8704 (моторные транспортные средства для перевозки грузов)", — говорится в публикации на Telegram-канале Минюста.

В настоящее время с автомобилей, произведенных в России, Казахстане и Украине, согласно договору о свободной торговле в рамках СНГ, продолжает взиматься акциз в размере 2% и НДС — 20%. Импорт автотранспорта из других стран облагается импортными пошлинами и акцизами в размере до 70% от стоимости автомобиля.

Узбекистан с 2017 года поэтапно снизил или отменил акцизы на ввоз широкой группы товаров из стран СНГ. В частности, снижены ставки или полностью отменены акцизы на ряд российских товаров: коммерческие автомобили, стальной прокат, продукцию пищевой промышленности и стройматериалы.

По данным Министерства инвестиций и внешней торговли республики, тогда Узбекистан пошел на такой шаг, не дожидаясь окончания переходного периода, представленного республике в соответствии с договором о свободной торговле в рамках СНГ до 2021 года. Договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ был подписан в 2011-м Россией, Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Таджикистаном и Украиной.