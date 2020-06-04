10:00 04 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Автомобильное движение в Ташкенте

Акциз на ввоз легковых авто отменят в Узбекистане с 1 августа

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
Получить короткую ссылку
76 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200604/14283501/Aktsiz-na-vvoz-legkovykh-avto-otmenyat-v-Uzbekistane-s-1-avgusta.html

Глава республики Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности и стимулированию развития внутреннего рынка автотранспортных средств".

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Узбекистан с 1 августа отменит акциз на импорт легковых и грузовых автомобилей, коммерческого автотранспорта и тракторов. Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции республики, соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев.

"С 1 августа 2020 года будут отменены действующие ставки акцизного налога на ввоз транспортных средств по кодам ТН ВЭД 8701 (тракторы), 8702 (моторные транспортные средства для перевозки десяти человек или более), 8703 (в том числе легковые автомобили) и 8704 (моторные транспортные средства для перевозки грузов)", — говорится в публикации на Telegram-канале Минюста.

В настоящее время с автомобилей, произведенных в России, Казахстане и Украине, согласно договору о свободной торговле в рамках СНГ, продолжает взиматься акциз в размере 2% и НДС — 20%. Импорт автотранспорта из других стран облагается импортными пошлинами и акцизами в размере до 70% от стоимости автомобиля.

Volkswagen Caddy
© AFP 2018 / ERIC PIERMONT
Продажи первых Volkswagen Caddy узбекской сборки начнутся уже в июле
Узбекистан с 2017 года поэтапно снизил или отменил акцизы на ввоз широкой группы товаров из стран СНГ. В частности, снижены ставки или полностью отменены акцизы на ряд российских товаров: коммерческие автомобили, стальной прокат, продукцию пищевой промышленности и стройматериалы.

По данным Министерства инвестиций и внешней торговли республики, тогда Узбекистан пошел на такой шаг, не дожидаясь окончания переходного периода, представленного республике в соответствии с договором о свободной торговле в рамках СНГ до 2021 года. Договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ был подписан в 2011-м Россией, Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Таджикистаном и Украиной.

Теги:
Экономика, акцизы, автомобили, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Фоторабота Ленинград. Выставочный фонд.
Двое под зонтом: дождь глазами советских фотографов
Экстремальная езда на велосипеде
Крути педали: яркие моменты из жизни веломанов Узбекистана — видео
Карантинные зоны - правила и ограничения
В зоне особого внимания: ограничения и запреты в районах и областях

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться