Мирзиёев поручил разработать план избавления нуждающихся семей от бедности

Задачу должны выполнить руководители районных (городских) секторов. Эта система станет основой для Единого социального реестра, который планируется внедрить к концу года на уровне министерств, регионов, районов и махаллей.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам сокращения бедности, сообщили в пресс-службе главы государства.

Из-за пандемии число безработных в республике, как и во многих других странах, увеличилось. Кроме того, по предварительным оценкам, пандемия может серьезно повлиять на доходы около 450 тысяч семей.

Глава государства подчеркнул, что главная цель — трудоустроить хотя бы одного члена малоимущей семьи и вывести ее из бедности, поэтому необходимо заниматься проблемами каждой семьи и каждого гражданина из этой категории в отдельности.

"В это время испытаний необходимо не гоняться за цифрами, а добросовестно работать, чтобы удовлетворить запросы людей", — заявил Мирзиёев.

На совещании он поручил руководителям районных (городских) секторов составить список наиболее нуждающихся семей и разработать план по избавлению их от бедности. Заместители хокимов областей по вопросам экономики и махалли займутся координацией секторов и коммерческих банков, отвечать за реализацию социальных проектов. Республиканский штаб во главе с заместителем премьер-министра будет заслушивать их доклады и привлекать министерства и ведомства, коммерческие банки к решению проблем.

Эта система должна стать основой для. Глава государства поставил перед ответственными лицами задачу внедрить данный реестр к концу года на уровне министерств, регионов, районов и махаллей. Решено апробировать в Ташлакском районе Ферганской области четыре общепризнанных в мире метода расчета черты и критериев бедности.

Министерству экономического развития и сокращения бедности предстоит разработать нормативно-правовую базу для прожиточного минимума и минимальной потребительской корзины к 1 октября 2020 года.

Президент указал, что необходим особый подход к развитию экономики территорий с высоким уровнем безработицы, слабой инфраструктурой, особенно в приграничных районах.

"В связи с этим заместителям премьер-министра поручено разработать совместно с хокимиятами на местах программы по повышению занятости и улучшению условий жизни населения, развитию инфраструктуры в таких районах", — говорится в публикации.

В числе других мер Мирзиёев указал Министерству занятости и трудовых отношений на возможность привлечения 300 тысяч человек к общественным работам, трудоустройства 265 тысяч человек, в том числе обеспечения занятости 18 тысяч малоимущих семей путем выделения из фонда министерства 36 миллиардов сумов субсидий частным приусадебным хозяйствам.

"В нынешнем году планируется трудоустроить 145 тысяч малоимущих за счет осуществления 7,5 тысячи региональных проектов в промышленности. Кроме того, определены меры по созданию более 31 тысячи рабочих мест с высоким доходом посредством запуска 206 крупных производственных мощностей стоимостью около 11 миллиардов долларов. Заместителю премьер-министра — министру инвестиций и внешней торговли поручено своевременно реализовать эти проекты", — сообщили в пресс-службе.

Президент также отметил, что для сокращения бедности среди населения существует много возможностей в сельском хозяйстве.

"На совещании отмечено, что в первой половине года планируется обеспечить занятость 25 тысяч человек путем ввода в оборот 38 тысяч гектаров земли и 45 тысяч человек к концу года путем освоения еще 51 тысячи гектаров. Двадцать тысяч гектаров этих земель будут переданы малообеспеченным семьям", — говорится в публикации.

Планируется выделить 120 тысяч гектаров, высвобождаемых от зерна, для выращивания повторных культур и создания источника дохода для около 300 тысяч семей. Кроме того, 107 проектов на сумму 965 миллионов долларов в хлопково-текстильных кластерах позволят создать более 28 тысяч новых рабочих мест. Государственный комитет по ветеринарии и развитию животноводства раздаст 28 тысячам семей с низким доходом племенных коз, 50 тысячам семей — птицу, 100 тысячам семей — кроликов.

В строительной сфере к работам, осуществляемым за счет выделенных из Антикризисного фонда 3,6 триллиона сумов, могут быть привлечены 85 тысяч человек.

Также президент на совещании поручил увеличить объемы заготовки мяса птицы, риса и картофеля — сейчас производство не удовлетворяет спрос.

"Кроме того, указано на наличие незадействованных резервов в аграрной сфере. К примеру, когда-то в Наманганской и Навоийской областях действовали мощности по переработке шерсти. В этой отрасли также имеется потенциал для обеспечения работой множества людей, расширения ассортимента и увеличения объемов экспортоориентированной продукции", — сообщили в пресс-службе главы государства.

На совещании было отмечено, что производство шерстяных платков, ковров и другой готовой продукции должно стать важным направлением самозанятости населения. Президент поручил сформировать соответствующие проекты.