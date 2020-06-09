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Запущен первый блок-поезд по мультимодальному транспортному коридору Китай – Кыргызстан – Узбекистан

Запущен первый поезд по транспортному коридору "Китай - Кыргызстан - Узбекистан"

Министерство инвестиций и внешней торговли республики Узбекистан
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200609/14316074/Zapuschen-pervyy-poezd-po-transportnomu-koridoru-Kitay---Kyrgyzstan---Uzbekistan.html

Прорабатываются вопросы предоставления скидок на перевозку грузов по территории КНР, синхронизации железнодорожных контейнерных перевозок с автомобильными перевозками и повышения пропускной мощности логистического центра в Кашгаре.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Первый блок-поезд, состоящий из 25 контейнеров с электротехнической продукцией, отправился в Туркменистан с железнодорожной станции "Ланьчжоу" в провинции Ганьсу (Китай) по мультимодальному транспортному коридору "Китай - Кыргызстан - Узбекистан".

Автомобильная дорога в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Международная конференция по транспортным коридорам пройдет в Ташкенте

В начале года в Китае делегация Узбекистана в составе представителей Министерства инвестиций и внешней торговли провела переговоры с представителями Министерства транспорта, Государственной корпорации "Китайские железные дороги", Государственного комитета по делам реформ и развитию, администраций провинций Цзяньсу, Хэнань, Шэньси, Гансу, Синьцзян – Уйгурского автономного района, а также морского порта "Ляньюньган".

В ходе встреч договорились о совместном запуске блок-поезда по мультимодальному транспортному коридору "Китай–Кыргызстан–Узбекистан", с использованием автомобильного транспорта на участке "Кашгар – Иркештам – Ош – Андижан".

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Грузы из морских портов и провинций КНР будут перевозиться железнодорожным транспортом до Кашгара, где расположен крупный транспортный узел. Здесь будет происходить консолидация грузовых потоков, а также их трансфер с железнодорожного транспорта на автомобильный для дальнейшей перевозки.

Прорабатываются вопросы предоставления скидок на перевозку грузов по территории КНР, синхронизации железнодорожных контейнерных перевозок с автомобильными перевозками и повышения пропускной мощности логистического центра в Кашгаре.

Протяженность данного транспортного коридора на 295 км короче альтернативных маршрутов – через пограничные пункты "Хоргос" и "Достык" (Казахстан), что позволяет сократить сроки доставки грузов, а также сделать новый маршрут привлекательным и конкурентоспособным для участников международной торговли.

Теги:
Поезд, Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Инвестиции, Транспортный коридор, транспорт



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