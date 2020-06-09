Некоторые чиновники в Узбекистане мешают работе экспортеров — Минюст

Государственные органы и их должностные лица не имеют права вмешиваться в деятельность предпринимателей, напомнили в Министерстве юстиции республики.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Некоторые руководители в регионах Узбекистана создают для предприятий-экспортеров искусственные барьеры, заявили в Министерстве юстиции республики. Такой вывод был сделан в результате анализа ситуации на местах.

"В частности, при транспортировке продукции из одного региона в другой возникают случаи, когда должностные лица препятствуют в пересечении территорий экспортерам из других регионов или требуют зарегистрироваться на территории, из которой субъект предпринимательства осуществляет экспорт продукции", — говорится в публикации на Telegram-канале "Правовая информация".

В Минюсте напомнили, что вся территория Узбекистана является целостным рынком, а свободное перемещение товаров и услуг — один из главных принципов рыночной экономики. Изменение показателей экспорта регионов не влияет на общие показатели развития страны, отмечается в сообщении.

"Вышеупомянутые искусственные барьеры противоречат требованиям действующего законодательства Узбекистана. Оно должно применяться одинаково на всей территории республики", — подчеркнули в министерстве.

Экспортно-импортные операции регулируются Таможенным кодексом и другими актами. Ввоз продукции в Узбекистан и ее вывоз могут быть запрещены только в соответствии с законодательством страны и международными договорами.

"Государственные органы и их должностные лица не имеют права вмешиваться в деятельность предпринимателей", — напомнили в ведомстве.

Также в Минюсте отметили: в соответствии с постановлением президента от 17 октября 2018 года хокимы и руководители региональных управлений госорганов предупреждены о персональной ответственности за воспрепятствование экспорту плодоовощной продукции вне зависимости от территориальной принадлежности экспортера.

"Установление ограничений и требований, не предусмотренных законодательством, связанных с предпринимательской деятельностью, в частности, экспортам, может расцениваться как злоупотребление властью или должностными полномочиями (статья 205 Уголовного кодекса) или превышение власти или должностных полномочий (статья 206 УК). Должностные лица, допустившие данные нарушения, могут быть привлечены к уголовной ответственности", — говорится в публикации.

Предприниматели могут сообщать о случаях воспрепятствования своей работе через Telegram-бот Минюста @tadbirkor_adliyabot или в Ассоциацию экспортеров Узбекистана по номеру 71-207-00-98.