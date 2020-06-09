Некоторые чиновники в Узбекистане мешают работе экспортеров — Минюст

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Некоторые руководители в регионах Узбекистана создают для предприятий-экспортеров искусственные барьеры, заявили в Министерстве юстиции республики. Такой вывод был сделан в результате анализа ситуации на местах.
"В частности, при транспортировке продукции из одного региона в другой возникают случаи, когда должностные лица препятствуют в пересечении территорий экспортерам из других регионов или требуют зарегистрироваться на территории, из которой субъект предпринимательства осуществляет экспорт продукции", — говорится в публикации на Telegram-канале "Правовая информация".
В Минюсте напомнили, что вся территория Узбекистана является целостным рынком, а свободное перемещение товаров и услуг — один из главных принципов рыночной экономики. Изменение показателей экспорта регионов не влияет на общие показатели развития страны, отмечается в сообщении.
"Вышеупомянутые искусственные барьеры противоречат требованиям действующего законодательства Узбекистана. Оно должно применяться одинаково на всей территории республики", — подчеркнули в министерстве.
"Государственные органы и их должностные лица не имеют права вмешиваться в деятельность предпринимателей", — напомнили в ведомстве.
Также в Минюсте отметили: в соответствии с постановлением президента от 17 октября 2018 года хокимы и руководители региональных управлений госорганов предупреждены о персональной ответственности за воспрепятствование экспорту плодоовощной продукции вне зависимости от территориальной принадлежности экспортера.
"Установление ограничений и требований, не предусмотренных законодательством, связанных с предпринимательской деятельностью, в частности, экспортам, может расцениваться как злоупотребление властью или должностными полномочиями (статья 205 Уголовного кодекса) или превышение власти или должностных полномочий (статья 206 УК). Должностные лица, допустившие данные нарушения, могут быть привлечены к уголовной ответственности", — говорится в публикации.
Предприниматели могут сообщать о случаях воспрепятствования своей работе через Telegram-бот Минюста @tadbirkor_adliyabot или в Ассоциацию экспортеров Узбекистана по номеру 71-207-00-98.