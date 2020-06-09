Мирзиёев рассказал, как Узбекистан стабилизирует экономику

Глобальный кризис, причиной которого стала пандемия коронавируса, оказывает серьезное влияние на экономику всех стран. По прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ожидается спад мирового ВВП на 5,2 процента.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании во вторник обозначил восемь ключевых направлений для обеспечения роста экономики, пострадавшей в результате пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

1. Обеспечение экономической и финансовой стабильности.

Узбекский лидер поручил оптимизировать доходы и расходы бюджета.

"Дано указание обеспечить дополнительные доходы за счет возобновления деятельности предприятий и совершенствования налогового администрирования, при заключении сделок внешнего займа — не допустить превышения установленного лимита", — говорится в публикации.

2. Сокращение бедности и рост занятости.

Президент поставил задачу восстановить в этом году 810 тысяч постоянных рабочих мест, создать 310 тысяч постоянных и 633 тысячи сезонных рабочих мест. Перечень видов деятельности, которыми могут заниматься самозанятые лица, расширен с 24 до 67 — соответствующее постановление уже подписано.

Кроме того, Мирзиёев поручил с учетом опыта Китая закрепить министерства и ведомства за селами с высоким уровнем бедности, создать систему помощи нуждающимся, развивать семейный бизнес и приусадебное хозяйство. Предложено направлять в такие районы студентов, обучившихся за счет государственного гранта, для работы в течение трех лет.

3. Ускорение реформ в банковской системе.

В банковской системе начаты серьезные реформы, отметил президент. Он подчеркнул, что важно вовремя реализовать все запланированные меры, процесс трансформации в десяти банках с госдолей, индексацию процентных ставок в соответствии с антиинфляционной политикой.

4. Увеличение прямых иностранных инвестиций.

На совещании президент дал заместителям премьер-министра поручения по привлечению и освоению прямых иностранных инвестиций.

5. Повышение экспортного потенциала и обеспечение валютных поступлений.

В условиях пандемии весьма актуальное значение имеют увеличение экспорта и обеспечение поступлений в иностранной валюте, заявил Шавкат Мирзиёев. Резкое снижение спроса на внешних рынках оказывает серьезное влияние на отечественные предприятия-экспортеры.

В связи с этим перед Министерством инвестиций и внешней торговли поставлена задача обеспечить показатели экспорта не меньше, чем в 2019 году.

6. Укрепление конкурентоспособности в промышленности.

Президент обратил внимание на то, что в некоторых отраслях нет целостной цепочки по глубокой переработке сырья и производству продукции с добавленной стоимостью.

"К примеру, переработка меди составляет менее 25 процентов, шелка — менее 20 процентов. Не налажена в полной мере межотраслевая кооперация. В частности, кооперация в электротехнической промышленности и сельском хозяйстве позволит выпускать продукцию на сумму не менее 80 миллионов долларов. Химическая промышленность может поставлять синтетические волокна и полиэстер для текстильной отрасли, корд и различные красители для автомобильной промышленности и индустрии строительных материалов, а также ароматизаторы для пищевой промышленности", — говорится в публикации.

В связи с этим глава государства поручил разработать Стратегию промышленной политики, предусматривающую трансфер современных технологий, повышение энергоэффективности и конкурентоспособности отраслей.

Особое внимание следует уделить химической, текстильной, строительной, автомобильной, электротехнической и пищевой промышленности. Также президент указал, что следует ускорить процесс реформирования государственных предприятий.

7. Развитие малого бизнеса.

"В Узбекистане малый бизнес рассматривается как одна из главных точек экономического роста", — говорится в публикации. Мирзиёев подчеркнул необходимость реформирования судебно-правовой системы по защите частной собственности предпринимателей для формирования свободной конкуренции.

Также он отметил низкую долю малого бизнеса в высокотехнологичных отраслях, поставил задачу разработать механизм государственного стимулирования таких субъектов, а кроме того — дал поручения по созданию малых промышленных зон в регионах.

8. Широкое внедрение цифровых технологий во всех отраслях.

Восьмого июня президенту была представлена информация о ходе реформ в области информационных технологий и развития цифровой экономики. Сегодня он указал на необходимость реализации всех поставленных задач. В частности, в рамках проекта "Один миллион программистов" к концу года предстоит обучить этой профессии 100 тысяч желающих и еще 150 тысяч — в первой половине 2021 года.