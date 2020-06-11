ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 15%

Решение связано с ожиданием формирования более устойчивого понижательного прогнозного тренда инфляции во второй половине 2020 года.

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Центральный банк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 15 процентов годовых, сообщили в пресс-службе регулятора.

С 1 января 2020 года Центробанк перешел к поэтапному инфляционному таргетированию. Ориентир в 2021 году составит десять процентов, в 2023 году — пять процентов. ЦБ также с 1 января 2020 года ввел вместо ставки рефинансирования основную ставку в размере 16 процентов и коридор по денежно-кредитным операциям в размере плюс-минус один процент. С 14 апреля ставка была снижена до 15 процентов из-за снижения прогнозов инфляции.

"Правление Центрального банка Узбекистана 11 июня приняло решение оставить основную ставку на уровне 15 процентов годовых", — говорится в публикации на Telegram-канале ЦБ.

По оценке регулятора, это решение связано с ожиданием формирования более устойчивого понижательного прогнозного тренда инфляции во второй половине 2020 года.

В апреле ЦБ Узбекистана снизил прогноз инфляции на 2020 год до 11-12,5 процента против 12-13,5 процента, представляемых ранее, из-за замедления экономической активности в стране на фоне распространения нового коронавируса COVID-19. Инфляция на потребительском рынке страны по итогам 2019 года составила 15,2 процента против 17,5 процента годом ранее.

В ЦБ рассчитывают, что введение нулевых ставок таможенных пошлин и акцизного налога на импорт ряда основных потребительских товаров и сырья, а также отмена повышения цен на энергоносители позволят сдержать рост потребительских цен в новом прогнозируемом диапазоне.