Стали известны цены на авто Oshan, которые будут производить в Навои

В скором времени в свободной экономической зоне "Навои" будут собирать автомобили, выпускаемые под китайским брендом Oshan.

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Стали известны цены на автомобили бренда Oshan, которые будут производить в Навои, сообщает NavoiToday.

"Автомобили будут стоить от 13 до 30 тысяч долларов, но это предварительные цены", - сказал Жамшид Жумаев.

Напомним, в скором времени в свободной экономической зоне "Навои" будут собирать автомобили, выпускаемые под китайским брендом Oshan.

Будет построено совместное узбекско-иранское предприятие Navoi Motors, а весь проект оценен в 12 миллионов долларов. Планируется создать более 200 новых рабочих мест, а также наладить производственную мощность до 30 тысяч автомобилей в год.

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В настоящее время ведутся интенсивные работы по возведению данного предприятия. Строители и инженеры работают круглосуточно с соблюдением карантинных требований.