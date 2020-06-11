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Автомобиль Oshan X7 EV

Стали известны цены на авто Oshan, которые будут производить в Навои

auto.vercity.ru
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200611/14326826/Stali-izvestny-tseny-na-avto-Oshan-kotorye-budut-proizvodit-v-Navoi.html

В скором времени в свободной экономической зоне "Навои" будут собирать автомобили, выпускаемые под китайским брендом Oshan.

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Стали известны цены на автомобили бренда Oshan, которые будут производить в Навои, сообщает NavoiToday.

"Автомобили будут стоить от 13 до 30 тысяч долларов, но это предварительные цены", - сказал Жамшид Жумаев.

Напомним, в скором времени в свободной экономической зоне "Навои" будут собирать автомобили, выпускаемые под китайским брендом Oshan.

Будет построено совместное узбекско-иранское предприятие Navoi Motors, а весь проект оценен в 12 миллионов долларов. Планируется создать более 200 новых рабочих мест, а также наладить производственную мощность до 30 тысяч автомобилей в год.

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В настоящее время ведутся интенсивные работы по возведению данного предприятия. Строители и инженеры работают круглосуточно с соблюдением карантинных требований.

Теги:
цены, автомобилисты, автомобили, автомобиль, Узбекистан, Узбекистан, свободная экономическая зона, Навои



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