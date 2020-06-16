Узбекистан рекордно нарастил прямой экспорт овощей и фруктов в Россию

Так, по поставкам капусты РУз заняла второе место, уступив только Китаю, а по поставкам лимонов — четвертое, после Турции, Марокко и Египта.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Узбекистан за первые месяцы 2020 года нарастил экспорт плодоовощной продукции в Россию на рекордные 42 процента по сравнению с тем же периодом 2019-го, выяснили аналитики EastFruit. Прямые поставки, а речь идет только о них, достигли 25,6 миллиона долларов.

Наибольшую выручку принес экспорт тепличных помидоров — 19,3 процента, около 13,8 процента пришлось на капусту и восемь процентов — на лимоны.

"При этом экспорт тепличных помидоров <...> более чем удвоился по отношению к тому же периоду 2019 года, экспорт капусты вырос на 69 процентов, а экспорт лимонов подскочил сразу в 2,8 раза", — отметили аналитики.

По поставкам капусты в Россию Узбекистан занял второе место, уступив только Китаю, а по поставкам лимонов — четвертое, после Турции, Марокко и Египта.

Также эксперты отметили резкий рост экспорта свежих цветной капусты и брокколи в этот период — сразу в 2,3 раза. Кроме того, на 75 процентов увеличился экспорт узбекского чернослива на рынок России, в пять раз — кураги. Это позволило Узбекистану занять второе место в рейтинге поставщиков этих сухофруктов в Россию после Турции за указанный период, обойдя поставщиков из Евросоюза, Таджикистана, Армении и Китая.

А вот экспорт узбекского изюма уменьшился сразу на 34 процента. Еще незначительное снижение было отмечено в экспорте свежего столового винограда, замороженных овощей и сухофруктовых компотных смесей. При этом экспорт свежего лука буквально обвалился: выручка снизилась в 14 раз.