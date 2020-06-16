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Южная Корея готова безвозмездно помочь Узбекистану в цифровизации экономики

© CC0 / Unsplash / Carlos Muza
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200616/14350446/Yuzhnaya-Koreya-gotova-bezvozmezdno-pomoch-Uzbekistanu-v-tsifrovizatsii-ekonomiki.html

Стороны договорились проработать вопрос подписания обновленного соглашения между соответствующими министерствами двух стран по организации деятельности совместного Исследовательского центра сотрудничества по электронному правительству в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 16 июн - Sputnik. Вопросы организации работы исследовательского центра сотрудничества по электронному правительству в Ташкенте обсудили в рамках видеоконференции сотрудники министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и представители министерства государственного управления и безопасности Республики Корея, сообщает ИА "Дунё".

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Южнокорейская сторона намерена на безвозмездной основе выделить $2 млн на реализацию проекта. 

В рамках дискуссии договорились проработать вопрос подписания обновленного соглашения между соответствующими министерствами двух стран по организации деятельности совместного Исследовательского центра сотрудничества по электронному правительству в Ташкенте. Отмечена важность продолжения переговоров на рабочем уровне, в том числе посредством видеоконференцсвязи.

По мере окончательного согласования основных параметров проекта, южнокорейская сторона высказала готовность направить в Узбекистан специалистов для практической помощи в организации деятельности Исследовательского центра.

Напомним, в 2017 году Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления проектами в сфере информационно-коммуникационных технологий".

Согласно документу, единый интегратор будет разрабатывать и внедрять программные продукты для системы "Электронное правительство" и информационных технологий в отраслях экономики. И вместе с тем, контролировать и совершенствовать предоставление электронных государственных услуг населению и субъектам предпринимательства.

 

Теги:
сотрудничество, Узбекистан, Южная Корея, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, Электронное правительство, электронный парламент, электронная система



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