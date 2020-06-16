Южная Корея готова безвозмездно помочь Узбекистану в цифровизации экономики

Стороны договорились проработать вопрос подписания обновленного соглашения между соответствующими министерствами двух стран по организации деятельности совместного Исследовательского центра сотрудничества по электронному правительству в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 16 июн - Sputnik. Вопросы организации работы исследовательского центра сотрудничества по электронному правительству в Ташкенте обсудили в рамках видеоконференции сотрудники министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и представители министерства государственного управления и безопасности Республики Корея, сообщает ИА "Дунё".

Южнокорейская сторона намерена на безвозмездной основе выделить $2 млн на реализацию проекта.

В рамках дискуссии договорились проработать вопрос подписания обновленного соглашения между соответствующими министерствами двух стран по организации деятельности совместного Исследовательского центра сотрудничества по электронному правительству в Ташкенте. Отмечена важность продолжения переговоров на рабочем уровне, в том числе посредством видеоконференцсвязи.

По мере окончательного согласования основных параметров проекта, южнокорейская сторона высказала готовность направить в Узбекистан специалистов для практической помощи в организации деятельности Исследовательского центра.

Напомним, в 2017 году Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления проектами в сфере информационно-коммуникационных технологий".

Согласно документу, единый интегратор будет разрабатывать и внедрять программные продукты для системы "Электронное правительство" и информационных технологий в отраслях экономики. И вместе с тем, контролировать и совершенствовать предоставление электронных государственных услуг населению и субъектам предпринимательства.