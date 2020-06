ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Тахиаташская ТЭС увеличила мощности по выработке электроэнергии, сообщили в пресс-службе АО "Тепловые электрические станции".

"Семнадцатого июня 2020 года произведен комбинированный пуск второй современной парогазовой установки мощностью 280 МВт. Ее ввод в эксплуатацию будет способствовать покрытию потребности в электроэнергии в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области", — говорится в публикации

Строительство двух современных парогазовых установок предусмотрено постановлением президента от 11 сентября 2017 года, отметили в пресс-службе. Инвестиционный проект реализует консорциум компаний Hyundai Engineering Co. Ltd и Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.

Напомним, Тахиаташская ТЭС находится в городе Тахиаташе Тахиаташского района Каракалпакстана.

Первая из двух современных парогазовых установок мощностью 280 МВт была запущена в начале апреля.