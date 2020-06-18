ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Тахиаташская ТЭС увеличила мощности по выработке электроэнергии, сообщили в пресс-службе АО "Тепловые электрические станции".публикации.
Строительство двух современных парогазовых установок предусмотрено постановлением президента от 11 сентября 2017 года, отметили в пресс-службе. Инвестиционный проект реализует консорциум компаний Hyundai Engineering Co. Ltd и Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.
Напомним, Тахиаташская ТЭС находится в городе Тахиаташе Тахиаташского района Каракалпакстана.
Первая из двух современных парогазовых установок мощностью 280 МВт была запущена в начале апреля.