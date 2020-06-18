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Тахиаташская ТЭС

Тахиаташская ТЭС увеличила мощности по выработке электроэнергии

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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19 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200618/14361193/Takhiatashskaya-TES-uvelichila-moschnosti-po-vyrabotke-elektroenergii.html

На теплоэлектростанции запущена вторая современная парогазовая установка мощностью 280 МВт в рамках проекта по модернизации объекта.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Тахиаташская ТЭС увеличила мощности по выработке электроэнергии, сообщили в пресс-службе АО "Тепловые электрические станции".

Пресс-служба Министерства энергетики
Запущена первая парогазовая установка на Тахиаташской ТЭС
"Семнадцатого июня 2020 года произведен комбинированный пуск второй современной парогазовой установки мощностью 280 МВт. Ее ввод в эксплуатацию будет способствовать покрытию потребности в электроэнергии в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области", — говорится в публикации.

Строительство двух современных парогазовых установок предусмотрено постановлением президента от 11 сентября 2017 года, отметили в пресс-службе. Инвестиционный проект реализует консорциум компаний Hyundai Engineering Co. Ltd и Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.

Напомним, Тахиаташская ТЭС находится в городе Тахиаташе Тахиаташского района Каракалпакстана.

Первая из двух современных парогазовых установок мощностью 280 МВт была запущена в начале апреля.

Теги:
Узбекистан, электроэнергия, Тахиаташская ТЭС



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