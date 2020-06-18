Узбекистан и РФ усилили промышленную кооперацию — подписана дорожная карта

Ранее власти двух стран планировали подготовить новую программу экономического сотрудничества с учетом влияния пандемии нового коронавируса COVID-19.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Узбекистан и Россия упрочили сотрудничество в сфере промышленности.

Накануне состоялись расширенные двусторонние межправительственные переговоры во главе с заместителями премьер-министром обеих стран. В обсуждении также принимали участие руководители ключевых министерств и ведомств Узбекистана и РФ.

В ходе встречи стороны согласовали совместную дорожную карту по углублению промышленной кооперации между двумя странами.

В каких сферах промышленности Узбекистан и РФ усилили сотрудничество

Дорожная карта предусматривает реализацию проектов в агропромышленном комплексе, легкой промышленности, электротехнической сфере, энергетике, автомобилестроении, нефтегазовой отрасли, деревообрабатывающей промышленности, а также сельском хозяйстве.

Стороны обсудили возможности создания на территории обеих стран агропромышленных кластеров по производству подсолнечного масла, мясомолочных продуктов, сельскохозпродукции, пряжи, тканей, отделочных материалов и трикотажа, заготовки и обработки древесины, выпуска электротехнических изделий и легковых автомобилей.

"Также затрагивались вопросы сотрудничества в сфере логистики: обсуждались перспективы создания совместных транспортно-экспедиторских предприятий, логистических и оптово-распределительных центров для хранения и транспортировки плодовоовощной продукции на территории обеих стран", — говорится в сообщении Министерства инвестиций и внешней торговли РУз.

Как ожидается, это позволит значительно сократить транспортные издержки и в перспективе увеличит товарооборот между Узбекистаном и Россией.