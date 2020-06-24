В Узбекистане выращиванием и переработкой хлопка-сырца займутся кооперации

Правительство республики приняло постановление "О мерах по организации деятельности коопераций по выращиванию и переработке хлопка-сырца".

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Выращиванием и переработкой хлопка-сырца в Узбекистане будут заниматься кооперации. Правительство страны приняло соответствующее постановление, сообщается на Telegram-канале Минюста.

В соответствии с документом, Министерство сельского хозяйства и Агентство по управлению государственными активами обеспечивает перевод свободных земельных участков, которые не используются в производственной деятельности хлопкоочистительных предприятий, в резерв органов государственной власти на местах.

Совет министров Каракалпакстана, хокимы областей и районов принимают меры по обеспечению коопераций и хлопкосеющих фермерских хозяйств семенами, минеральными удобрениями, горюче-смазочными материалами и другими материально-техническими ресурсами.

"Кооперации внедряют эффективное производство по приему, отбору, хранению, переработке хлопка и экспорта готовой продукции. Льготы, установленные соответствующими решениями правительства в отношении хлопко-текстильных производств и кластеров, также распространяются на кооперации. В них на добровольной основе вступают хлопкоочистительные предприятия регионов, где не созданы хлопко-текстильные производства и кластеры", — говорится в публикации.

Услуги по приему, хранению и переработки хлопка (методом помола), выращенного членами коопераций, оказываются хлопкоочистительными предприятиями.

Также постановлением утверждено Положение об организации деятельности коопераций по выращиванию и переработке хлопчатника на основе добровольного объединения фермерских хозяйств.