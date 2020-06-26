Итальянцы намерены поучаствовать в создании кластера по утилизации ТБО в Узбекистане

Реализация проекта запланирована на пять лет, его общая стоимость составляет 40 миллионов евро.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Итальянская компания Innovando, которая специализируется в области разработки стратегических экоинноваций и внедрения принципов циркулярной экономики, планирует принять участие в создании предприятия по сбору и переработке твердых бытовых отходов в Сырдарьинской области. Об этом сообщили в Агентстве по привлечению иностранных инвестиций по итогам онлайн-переговоров.

По данным пресс-службы, в рамках проекта планируется создание кластера по сбору, транспортировке, сортировке и переработке ТБО. Шестьдесят процентов отходов можно будет вторично использовать для получения биогаза, пластика и сырьевых гранул для изготовления цемента. Реализация проекта запланирована на пять лет, его общая стоимость составляет 40 миллионов евро.

"В ходе переговоров итальянская сторона отметила, что на первом этапе необходимо обсудить внедрение системы тарификации, которая позволит привлекать дальнейшее инвестирование со стороны итальянских компаний и покрывать эксплуатационные расходы. Следующий этап — получение вторичных ресурсов в ходе переработки отходов, реализация и сбыт. Полученная продукция может в дальнейшем экспортироваться в зарубежные страны, в том числе Италию. Определен конкретный инициатор намечаемого проекта — это созданное совместное предприятие ООО Energy X Group, которое будет осуществлять проектную идею кластера и концепцию ее реализации", — говорится в публикации.

Кроме того, стороны обсудили вопрос выделения земельного участка под строительство мусороперерабатывающего завода общей площадью 30 га. Сейчас идет совместная работа с хокимиятом Сырдарьинской области по поиску территории, соответствующей всем необходимым требованиям для создания многофункционального кластера.