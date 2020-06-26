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Итальянцы намерены поучаствовать в создании кластера по утилизации ТБО в Узбекистане

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200626/14417952/Italyantsy-namereny-pouchastvovat-v-sozdanii-klastera-po-utilizatsii-TBO-v-Uzbekistane.html

Реализация проекта запланирована на пять лет, его общая стоимость составляет 40 миллионов евро.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Итальянская компания Innovando, которая специализируется в области разработки стратегических экоинноваций и внедрения принципов циркулярной экономики, планирует принять участие в создании предприятия по сбору и переработке твердых бытовых отходов в Сырдарьинской области. Об этом сообщили в Агентстве по привлечению иностранных инвестиций по итогам онлайн-переговоров.

По данным пресс-службы, в рамках проекта планируется создание кластера по сбору, транспортировке, сортировке и переработке ТБО. Шестьдесят процентов отходов можно будет вторично использовать для получения биогаза, пластика и сырьевых гранул для изготовления цемента. Реализация проекта запланирована на пять лет, его общая стоимость составляет 40 миллионов евро.

Спрессованные жестяные банки в комплексе по переработке отходов
© Sputnik / Виталий Белоусов
Представители Узбекистана и Японии обсудили проект по переработке ТБО
"В ходе переговоров итальянская сторона отметила, что на первом этапе необходимо обсудить внедрение системы тарификации, которая позволит привлекать дальнейшее инвестирование со стороны итальянских компаний и покрывать эксплуатационные расходы. Следующий этап — получение вторичных ресурсов в ходе переработки отходов, реализация и сбыт. Полученная продукция может в дальнейшем экспортироваться в зарубежные страны, в том числе Италию. Определен конкретный инициатор намечаемого проекта — это созданное совместное предприятие ООО Energy X Group, которое будет осуществлять проектную идею кластера и концепцию ее реализации", — говорится в публикации.

Кроме того, стороны обсудили вопрос выделения земельного участка под строительство мусороперерабатывающего завода общей площадью 30 га. Сейчас идет совместная работа с хокимиятом Сырдарьинской области по поиску территории, соответствующей всем необходимым требованиям для создания многофункционального кластера.

Теги:
Узбекистан, Италия, твердые бытовые отходы, отходы



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