Итальянцы намерены поучаствовать в создании кластера по утилизации ТБО в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Итальянская компания Innovando, которая специализируется в области разработки стратегических экоинноваций и внедрения принципов циркулярной экономики, планирует принять участие в создании предприятия по сбору и переработке твердых бытовых отходов в Сырдарьинской области. Об этом сообщили в Агентстве по привлечению иностранных инвестиций по итогам онлайн-переговоров.
По данным пресс-службы, в рамках проекта планируется создание кластера по сбору, транспортировке, сортировке и переработке ТБО. Шестьдесят процентов отходов можно будет вторично использовать для получения биогаза, пластика и сырьевых гранул для изготовления цемента. Реализация проекта запланирована на пять лет, его общая стоимость составляет 40 миллионов евро.
Кроме того, стороны обсудили вопрос выделения земельного участка под строительство мусороперерабатывающего завода общей площадью 30 га. Сейчас идет совместная работа с хокимиятом Сырдарьинской области по поиску территории, соответствующей всем необходимым требованиям для создания многофункционального кластера.