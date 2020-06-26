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Металлический шланг

Антимонопольный комитет выступил за отмену ограничений на импорт металлопроката

© Sputnik / Стрингер
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200626/14418956/Antimonopolnyy-komitet-vystupil-za-otmenu-ogranicheniy-na-import-metalloprokata.html

Отдельные производители в своих обращениях говорят, что продукция, произведенная из местной катанки, не соответствует стандартам качества.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. Антимонопольный комитет Узбекистан изучил ограничения на импорт отдельных металлических изделий, информирует пресс-служба.

"На сегодняшний день готовую продукцию из катанки мощностью 14,7 тыс. тонн в год производят 34 предприятия", - говорится в сообщении.

По информации комитета, отдельные производители в своих обращениях говорят, что продукция, произведенная из местной катанки, не соответствует стандартам качества, так как предприятия не производят первичные металлические изделия, а изготавливают продукт из металлолома (вторичного сырья), в технологическом процессе прокатки механические и физические свойства металла просто не сохраняются, что в свою очередь требует импорта металлопроктаного сырья.

Известно, что производство пробной партии сырья катанки запланировано на июль этого года. Однако эти пусковые мощности не смогут удовлетворить потребности производителей в металлопрокате (различные изделия из проволоки, такие как специальная проволока, винты, саморезы, болты), что негативно скажется на конкурентоспособности предприятий, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, снизится экспортный потенциал, резко сократится производство, и, в конечном итоге, ожидаема потеря рабочих мест.

© Sputnik / Александр Коркка
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В целях устранения положения, где для отдельных предприятий созданы льготные условия и в целях создания равных возможностей для всех производителей, исходя из требований законов Республики Узбекистан "О гарантиях свободы предпринимательской деятельности" и "О конкуренции" Антимонопольный комитета внес предложения Министерству инвестиций и внешней торговли и в Кабинет министров о пересмотре соответствующих пунктов протокола заседания Республиканской антикризисной комиссии 11 мая 2020 года и о переводе ввозимого катанкового сырья в таможенный режим свободного обращения на территории Республики Узбекистан.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан



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