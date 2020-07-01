В Узбекистане упростили порядок приобретения слитков из драгоценных металлов

Физические и юридические лица могут их приобрести в банках. О том, как это сделать, — читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Кабинет Министров утвердил порядок продажи и выкупа мерных драгоценных слитков, изготовленных в Узбекистане.

Это следует из соответствующего постановления.

Данный документ определяет порядок продажи и покупки выпущенных Центральным банком в обращение мерных слитков через территориальные управления коммерческих банков (обменные пункты).

Цены на мерные слитки устанавливаются ежедневно правлением Центрального банка, исходя из стоимости драгметаллов на международных рынках, курса сума к доллару, а также маржи Центробанка, устанавливаемой правлением национального регулятора.

При этом, как определено в положении, Центральный банк не ставит целью получение прибыли.

Порядок приобретения и продажи слитков

Для покупки мерных слитков физические или юридические лица обращаются в обменный пункт и осуществляет оплату в наличной или безналичной форме.

В этот же день покупателю вручается мерный слиток с пломбой, вместе с сертификатом, подтверждающим технические свойства. Каждый мерный слиток имеет идентификационный серийный номер, который указывается на слитке и в сертификате.

Для продажи (возврата) мерного слитка, имеющего целую пломбу и сертификат, владелец слитка также обращается в обменный пункт. В этот же день банк производит с ним расчет за мерный слиток.

При поломке пломбы или ее отсутствии мерный слиток может быть заменен. В течение 20 рабочих дней проводится техническая экспертиза в Государственной пробирной палате, после чего слиток передается покупателю.

В случае наличия признаков подделки Государственной пробирной палатой мерный слиток передается органам безопасности. Такой слиток не возвращается владельцам и не выкупается.

Два года назад было принято постановление президента "О мерах по организации производства мерных слитков из драгоценных металлов и регламентации функционирования рынка драгоценных металлов в Республике Узбекистан".

Документ утвердил инвестиционный проект "Строительство современного высокотехнологичного комплекса по производству мерных слитков из драгоценных металлов (золото и серебро) весом от 5 до 1000 грамм".

Также Государственный комитет по развитию туризма планирует разместить торговые аппараты возле туристических объектов. Предполагается, что путешественники смогут купить слитки из золота и серебра весом один, три и пять граммов.