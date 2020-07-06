В Каракалпакстане станет проще получить землю для занятия животноводством

На сегодня в регионе сформированы 236 проектов развитию животноводства стоимостью 490 миллиардов сумов, уже реализованы 94 проекта на сумму 119,6 миллиарда сумов.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о дополнительных мерах по ускоренному развитию отраслей животноводства в Каракалпакстане, документ опубликован на портале Lex.uz.

В соответствии с постановлением, для повышения уровня обеспечения потребности населения в мясной и молочной продукции, в порядке исключения, без проведения конкурса и аукциона разрешено предоставлять:

орошаемые земли — для выращивания скота промышленным способом;

пастбища и сенокосы — для выпаса скота;

низкоплодородные орошаемые земельные участки — для строительства зданий и сооружений животноводческих комплексов, переработки животноводческой продукции, производства комбикорма (при отсутствии участка, который не используется в сельском хозяйстве).

Участки будут выделять по рекомендации Комиссии, созданной в соответствии с постановлением президента от 7 ноября 2019 года. Данным документом аналогичные льготы были предоставлены только Бозатаускому, Муйнакскому, Тахтакупырскому и Кунградскому районам Каракалпакстана.

На вводимых в пользование землях размещаются исключительно кормовые культуры. Хокимы районов несут персональную ответственность за выделение вновь вводимых в пользование земельных площадей исключительно для посева кормовых культур, полный посев и агротехнику кормовых культур, поставку животноводческим хозяйствам и населению выращиваемого урожая на системной основе.

Государственный фонд поддержки предпринимательской деятельности по животноводческим проектам одновременно с компенсацией дает также поручительство.

На сегодня в Каракалпакстане сформированы 236 проектов развитию животноводства стоимостью 490 миллиардов сумов, уже реализованы 94 проекта на сумму 119,6 миллиарда сумов. В Бозатауском, Муйнакском, Тахтакупырском и Кунградском районах начата работа по созданию семейных животноводческих коопераций по выращиванию 5,5 тысячи голов крупного рогатого скота.

На проекты по развитию животноводства направлены кредиты Халк банка за счет кредитных линий иностранных финансовых институтов, средства проекта "Развитие создания цепочки добавленной стоимости в сфере животноводства" с участием Азиатского банка развития, а также средства уполномоченных банков в рамках программы "Каждая семья — предприниматель".