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Национальная валюта Узбекистана — сум

Как карантин повлиял на наличные деньги в Узбекистане

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200706/14484457/Kak-karantin-povliyal-na-nalichnye-dengi-v-Uzbekistane.html

Активация деятельности хозяйствующих субъектов со второй половины марта, в результате смягчения карантинных требований, положительно отразилась на динамике оборота наличных денег через кассы банков.

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. В Узбекистане в апреле-июне 2020 года налично-денежное обращение в банковской системе формировалось под воздействием социально-экономических процессов, происходящих в условиях коронавирусной пандемии, сообщает Центральный банк.

"Показатель за июнь значительно ниже, чем в докарантинный период (в январе текущего года - 15,8 трлн. сумов). В последующих месяцах ожидаются положительные изменения вследствие улучшения эпидемиологического состояния и смягчения требований карантина", - говорится в сообщении.

В отчете указано, что активация деятельности хозяйствующих субъектов со второй половины марта, в результате смягчения карантинных требований, положительно отразилась на динамике оборота наличных денег через кассы банков.

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Если в апреле 2020 года приток денежных средств в кассы банков сократился примерно на 41% по сравнению с мартом, то в июне в сравнении с апрелем увеличился на 85%, составив 14,6 трлн сумов.

Теги:
пандемия, деньги, Экономика, Узбекистан, Узбекистан



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