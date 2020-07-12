Всемирный банк предоставил Узбекистану $500 млн — на что пойдут деньги

Заместитель премьер-министра — глава Министерства инвестиций и внешней торговли РУз Сардор Умурзаков и региональный директор ВБ по Центральной Азии Лилия Бурунчук 11 июля подписали заемное соглашение.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Всемирный банк (ВБ) предоставил Узбекистану 500 миллионов долларов на реализацию проекта по модернизации сельского хозяйства, сообщили в Министерстве инвестиции и внешней торговли (МИВТ) республики.

По данным пресс-службы, в церемонии подписания заемного соглашения, которая состоялась в субботу в формате видеоконференции, приняли участие заместитель премьер-министра — глава МИВТ Сардор Умурзаков и региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук, а также глава представительства ВБ в Узбекистане Марко Мантованелли и министр сельского хозяйства РУз Жамшид Ходжаев.

"Проект будет финансироваться за счет средств Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития в размере 276 миллионов долларов и 224 миллионов долларов соответственно", — говорится в публикации на сайте МИВТ.

Сардор Умурзаков во время церемонии подписания соглашения заявил, что данный проект "внесет вклад в дальнейшую трансформацию сельского хозяйства в рыночную и конкурентоспособную отрасль, а также значительно улучшит предоставление государственных услуг сельхозпроизводителям Узбекистана".

Кроме того, благодаря участию в проекте местных коммерческих банков у узбекских производителей появится возможность привлечь долгосрочные кредитные ресурсы, которые впоследствии можно будет использовать для развития интенсивного садоводства, создания тепличных хозяйств, мощностей по хранению продукции, упаковочных и перерабатывающих мощностей, а также покупки энерго- и водосберегающих технологий и сельхозтехники.

"Фермеры и представители агропромышленных предприятий во всех регионах республики получат доступ к современным технологиям, техническим консультациям, услугам поддержки различных этапов производства, агрологистики, фитосанитарии, а также к необходимым информационным ресурсам для увеличения продаж. В результате за счет повышения конкурентоспособности и повышения экспортного потенциала местных производителей расширится их присутствие на внутреннем и международных рынках", — отметили в министерстве.

Также ожидается, что проект окажет содействие модернизации сельскохозяйственных научно-исследовательских институтов Узбекистана, проведению прикладных исследований и внедрению передовых разработок в отрасли.

"Проектные мероприятия будут сфокусированы на вопросах развития семеноводства, управления земельными и водными ресурсами, внедрения агроэкологических климатоустойчивых технологий, ориентированных на конкретные регионы, а также сохранения уникальных генетических материалов растений Узбекистана", — говорится в сообщении.

На сегодня страновая программа Всемирного банка по Узбекистану, состоящая из 23 проектов на общую сумму 4,4 миллиарда долларов, является его крупнейшей операцией в регионе Европы и Центральной Азии после Турции.