Более 280 крупных промышленных предприятий Узбекистана ждет энергоаудит

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В Узбекистане будет внедрен механизм обязательного энергоаудита предприятий с высоким энергопотреблением, который планируется проводить на основе аналитических данных, полученных из Единой информационной системы Минэнерго, ввод в эксплуатацию которой запланирован на конец 2021 года. Это предусмотрено постановлением президента, документ опубликован на портале Lex.uz.

Ожидается, что за два года за счет повышения энергоэффективности можно будет сэкономить 3,3 миллиарда кВт.ч электроэнергии, 2,6 миллиарда кубометров природного газа, 16,3 тысячи тонн нефтепродуктов.

Постановлением утверждены "дорожная карта" по повышению энергоэффективности и график проведения энергоаудита 285 промышленных предприятий.

С 1 августа устанавливается тариф по гарантированной закупке электроэнергии от вновь вводимых солнечных, ветровых и биогазовых электростанций, микро-гидроэлектростанций и малых ГЭС, в том числе излишков электроэнергии, производимой для собственных нужд.

Определение инвесторов для строительства и эксплуатации промышленных электростанций на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), кроме ГЭС, осуществляется только через тендеры.

Документом на период с 15 июля по 31 декабря 2020 года устанавливаются льготы для производителей, организовавших третью (ночную) смену в виде применения понижающего коэффициента при расчетах использованной электроэнергии.

Для предприятий, имеющих не менее 50 процентов доли государства, не будет применяться возможность снижения обязательного требования о внесении предоплаты (до 30 процентов) по природному газу и электроэнергии.

Министерству энергетики поручено в двухмесячный срок обеспечить привлечение ведущих отечественных и международных компаний для проведения энергоаудита на 285 крупных промышленных предприятиях, а также внести предложение по расширению их перечня.

Утверждена структура и определены источники финансирования ранее созданного внебюджетного Межотраслевого фонда энергосбережения, входящего в структуру Минэнерго.

Установлено, что средства данного фонда используются на финансирование подготовки ТЭО проектов по повышению энергоэффективности, в том числе по улучшению тепловой защиты зданий и многоквартирных жилых домов; создание учебных центров тематической направленности; развитие соответствующих стартапов и участие в уставном фонде предприятий по производству установок возобновляемых источников энергии, тепловых насосов, конденсаторных батарей и другой продукции, направленной на повышение энергоэффективности.