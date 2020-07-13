Узбекистан получит $200 млн на модернизацию службы эпидемиологии

Заместитель премьера, министр инвестиций и внешней торговли РУз Сардор Умурзаков и президент АБР Масацугу Асакава в понедельник обсудили механизмы поддержки со стороны банка в период пандемии коронавируса.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Власти Узбекистана ожидают от Азиатского банка развития (АБР) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) кредит в размере 200 миллионов долларов на модернизацию системы здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы страны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.

По данным пресс-службы, в понедельник заместитель премьера, министр инвестиций и внешней торговли РУз Сардор Умурзаков и президент АБР Масацугу Асакава в формате видеоконференции обсудили механизмы поддержки со стороны банка в период пандемии коронавируса.

"Президент АБР сообщил, что в настоящее время завершается подготовка к одобрению нового займа в размере 100 миллионов долларов на модернизацию и оснащение системы здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы Узбекистана", - говорится в публикации на сайте МИВТ.

По данным ведомства, займ планируется одобрить в начале августа.

Для реализации данного проекта будет привлечено софинансирование в размере 100 миллионов долларов со стороны Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, добавили в пресс-службе.

В конце июня АБР одобрил представление правительству Узбекистана 500 миллионов долларов для поддержки экономики в условиях пандемии COVID-19. Кредитное соглашение было подписано в минувший четверг.