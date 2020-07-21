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Женщина покупает товары в автолавке

Предпринимателям предоставят право на выездную торговлю

© AFP 2018 / SERGEI GAPON
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200721/14594066/Predprinimatelyam-predostavyat-pravo-na-vyezdnuyu-torgovlyu.html

Будут утверждены временные требования по размещению, обустройству и эксплуатации легких конструкций для обслуживания питанием или отдыха потребителей при предприятиях общественного питания.

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. С 1 июля 2020 года предельная среднегодовая численность работников для предприятий общественного питания увеличивается с 25 до 50 человек, следует из подписанного главой государства указа, направленного на поддержку предпринимателей.

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© Flickr / Ken Teegardin
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До 1 июля 2021 года предприятия общественного питания по мере снятия карантинных ограничений имеют право безвозмездно размещать на прилегающих свободных земельных участках и обустраивать легкие конструкции путем уведомления хокимиятов с учетом соблюдения временных требований по их размещению, обустройству и эксплуатации, установленных правительством.

В течение года субъектам предпринимательства по мере снятия карантинных ограничений предоставляется право осуществлять торговлю посредством автолавок, автомагазинов, автоприцепов, автоцистерн и фудтраков путем уведомления органов государственной налоговой службы без заключения договора с органами исполнительной власти на местах.

Определено, что Государственный налоговый комитет обеспечит на безвозмездной основе принятие электронных уведомлений о начале выездной торговли через свой официальный сайт и мобильные приложения.

Также будут утверждены временные требования по размещению, обустройству и эксплуатации легких конструкций для обслуживания питанием или отдыха потребителей при предприятиях общественного питания.

До начала следующего года, исходя из международного опыта, будет утвержден порядок работы сезонных кафе при предприятиях общественного питания, а также осуществления выездной торговли.

Теги:
Торговля, налоговые льготы, предпринимательство, предприниматель



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