Миссия МАГАТЭ по проверке ядерной инфраструктуры в Узбекистане перенесена

Накануне заместитель министра иностранных дел Узбекистана Шерзод Асадов в Вене провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по комплексному обзору ядерной инфраструктуры INIR (Integrated Nuclear Infrastructure Review) в Узбекистане перенесена с октября на декабрь, сообщает МИД республики.

По данным пресс-службы, накануне заместитель министра иностранных дел Узбекистана Шерзод Асадов в Вене провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"В МАГАТЭ приветствуют совместную подготовку к миссии по комплексной оценке ядерной инфраструктуры республики (ИНИР-миссия), намеченной на декабрь этого года", - говорится в сообщении.

В феврале министр энергетики страны Алишер Султанов заявлял, что миссия INIR была намечена на октябрь.

Гросси заявил на встрече, что в агентстве "очень удовлетворены ходом реализации ядерной программы Узбекистана и считаем, что для новых ядерных государств ваша страна является моделью построения отношений с МАГАТЭ".

Напомним, в начале сентября 2018 года правительства Узбекистана и России подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале 2019 года утвердил концепцию развития атомной энергетики в стране на 2019-2029 годы. Документ предусматривает, что строительство АЭС планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.