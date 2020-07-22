Какие отрасли экономики Узбекистана привлекают инвесторов - ответ МИВТ

Лидерами по привлечению инвестиций в экономику республики стали Россия, КНР, Германия и Турция, а общее число стран-инвесторов в экономику страны составило 37.

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. С января по июнь 2020 года общий объем освоенных иностранных инвестиций составил 4,8 млрд долларов, в том числе прямые иностранные инвестиции – 3,2 млрд долларов и иностранные кредиты под государственную гарантию – 1,6 млрд долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана (МИВТ).

При этом объем освоения прямых иностранных инвестиций в основной капитал составил 2,6 млрд долларов с темпом роста к аналогичному показателю 2019 года в 1,2 раза. Доля освоенных прямых иностранных инвестиций в общем объеме выросла до 29,5%.

Были введены в эксплуатацию 494 проекта: 28 крупных производственных предприятий и 466 промышленных объектов регионального значения.

Лидерами по привлечению инвестиций в экономику Узбекистана стали Россия, КНР, Германия и Турция, а общее число стран-инвесторов в экономику страны составило 37.

Наиболее привлекательными для инвесторов по итогам рассматриваемого периода стали электротехническая (рост – в 13 раз по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года), производство строительных материалов (рост – в 3,6 раза), сфера ИКТ (рост в 3,5 раз). Также хорошую динамику роста показали пищевая промышленность (рост в 1,5 раза), химическая промышленность (рост в 1,3 раза) и текстильная отрасль (рост в 1,6 раза).

При этом укрепилась тенденция роста привлечения прямых иностранных инвестиций и кредитов в проекты регионального значения, суммарная стоимость которых в отчетном периоде составила 2 млрд долларов, увеличившись в 1,05 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, с направлением 1,6 млрд долларов в основной капитал. При этом объем освоения инвестиций в рамках региональных проектов составил 62,3 процента от общего значения.

Наиболее высокая динамика роста прямых иностранных инвестиций в первом полугодии 2020-го в разрезе регионов наблюдается в Наманганской (в 1,6 раза), Ташкентской (в 1,6 раза), Кашкадарьинской (в 1,5 раза) и в Сырдарьинской (в 1,4 раза) областях.

В целом, до конца 2020 года предусматривается сдача в эксплуатацию более 2 тысяч объектов социального, инфраструктурного и производственного назначения: 206 новых крупных производственных мощностей, 240 производственных объектов регионального значения, а также порядка 1,6 тысячи социальных и инфраструктурных объектов.