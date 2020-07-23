ЦБ Узбекистана не стал менять основную ставку

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Центральный банк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 15 процентов годовых, сообщили в пресс-службе регулятора.

С 1 января 2020 года Центробанк перешел к поэтапному инфляционному таргетированию. Ориентир в 2021 году составит десять процентов, в 2023 году — пять процентов. ЦБ также с 1 января 2020 года ввел вместо ставки рефинансирования основную ставку в размере 16 процентов и коридор по денежно-кредитным операциям в размере плюс-минус один процент. С 14 апреля ставка была снижена до 15 процентов из-за снижения прогнозов инфляции.

"Правление Центрального банка оставило основную ставку без изменений на уровне 15 процентов годовых", — говорится в публикации на сайте регулятора.

Такое решение было принято с целью сохранения текущего курса денежно-кредитной политики в условиях наличия экономических рисков.

Также Центробанк сохранил прогноз инфляции на конец года на уровне 11-12,5 процента и совместно с правительством страны будет стремиться к его достижению, отмечается в сообщении.