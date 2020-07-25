Как Узбекистан восполнит нехватку электроэнергии из Таджикистана

Суточный размер импорта электроэнергии в среднем сократился с 12 миллионов кВт.ч до 0,3 миллиона кВт.ч из-за дефицита воды в водохранилищах соседней республики этим летом.

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Узбекистан с 28 июля будет компенсировать падение импорта электроэнергии из Таджикистана поставками из Туркменистана, а также введет режим ограничения внутреннего потребления. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Национальные электрические сети Узбекистана" (НЭС).

"С 21 июля текущего года в энергосистеме возникло несоответствие между производимой и потребляемой электроэнергией в Узбекистане. Причиной временных перебоев в электроснабжении по республике послужило резкое сокращение с 16 июля объема импорта электроэнергии, принимаемой из энергосистемы соседнего Таджикистана", — говорится в публикации на Telegram-канале НЭС.

По данным компании, суточный размер импорта электроэнергии в среднем сократился с 12 миллионов кВт.ч до 0,3 миллиона кВт.ч из-за дефицита воды в водохранилищах Таджикистана этим летом.

"В целях стабилизации данной ситуации, АО НЭС в рамках своих полномочий был подписан договор по импорту электроэнергии с компанией "Туркменэнерго". Начало данной практики ожидается с 28 июля", — уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что из-за дефицита воды в Узбекистане выработка электроэнергии гидроэлектростанциями страны также снизилась на 6-7 миллионов кВт.ч ежедневно, также возросла нагрузка на тепловые электростанции, на которых в летний период активно проводятся ремонтные работы.

"В целях обеспечения стабильной работы энергосистемы для потребителей республики вводятся ограничения 1,5-2 миллиона кВт.ч ежедневно, или 0,8-1,0% от среднего ежедневного потребления (195,6 миллиона кВт.ч)", — добавили в компании.

Узбекистан за последние два года возобновил импорт электроэнергии из соседних стран Центральной Азии для удовлетворения потребностей населения и промышленности, особенно, в пиковую нагрузку в зимнее время. В 2018 году возобновился импорт из Кыргызстана и Таджикистана, в июле 2019 года — из Казахстана в рамках участия в работе Центрально-азиатской энергетической системы, в феврале этого года — из Туркменистана.

В энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 тысячи МВт, в том числе общая мощность десяти тепловых электростанций — 10,6 тысячи МВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий. Потенциальная возможность производства электроэнергии — более 60 миллиардов кВт.ч.