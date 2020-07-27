Евро и британский фунт подскочили в цене: ЦБ обновил курс валют

Падение на этой неделе демонстрирует доллар: "американец" потерял чуть меньше трех единиц и теперь стоит 10 207,69 сума.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал новый курс иностранных валют по отношению к узбекскому суму.

Пресс-служба ЦБ Узбекистана Курс валют с 28 июля 2020 года

Резко взлетели вверх евро (+229,65 сума) и фунт стерлингов (+225,25 сума). Теперь их цена составляет 11 896,04 сума и 13 054,61 сума соответственно.

Незначительно подросли японская йена и российский рубль, прибавив в цене менее одного сума.

Падение на этой неделе демонстрирует доллар: "американец" потерял немногим меньше трех единиц и теперь стоит 10 207,69 сума. Китайский юань и казахский тенге также понесли незначительный урон: - 5,13 сума и - 0,02 сума соответственно.

Напомним, Центробанк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.