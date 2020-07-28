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Товарооборот России и Узбекистана за пять месяцев вырос на 18% — торгпред

© Sputnik / Александр Кондратюк
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200728/14643271/Tovarooborot-Rossii-i-Uzbekistana-za-pyat-mesyatsev-vyros-na-18--torgpred.html

По словам торгового представителя РФ в РУз Андрея Мокроусова, основными направлениями сотрудничества двух стран являются топливно-энергетический комплекс, металлургия, машиностроение, телекоммуникации и агропромышленный комплекс.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Товарооборот между Россией и Узбекистаном за пять месяцев 2020 года вырос на 18 процентов, несмотря на пандемию коронавируса, заявил торговый представитель России в Узбекистане Андрей Мокроусов. Об этом сообщает РИА Новости.

"По итогам 2019-го взаимная торговля между Россией и Узбекистаном увеличилась на 16 процентов. Что касается тенденций текущего года, то за первые пять месяцев товарооборот между нашими странами увеличился на 18 процентов, то есть даже пандемия коронавируса не смогла поменять сложившийся за последний год тренд на устойчивый рост нашего взаимодействия",  — сказал Мокроусов в ходе вебинара "Потенциал торгово-экономического сотрудничества России и Узбекистана: новые возможности".

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2019-м товарооборот России с Узбекистаном составил 5,086 миллиарда долларов, увеличившись на 16,01 процента по сравнению с 2018 годом.

По словам торгпреда РФ в Узбекистане, основными направлениями сотрудничества России и Узбекистана являются топливно-энергетический комплекс, металлургия, машиностроение, телекоммуникации и агропромышленный комплекс. В числе перспективных ниш для кооперации он назвал тяжелое машиностроение, в том числе оборудование для энергетического и газового сектора, фармацевтику, стройматериалы и обрабатывающую промышленность.

Под знаком пандемии
© Sputnik /
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В свою очередь временный поверенный в делах России в Узбекистане Вадим Митрофанов отметил, что общий объем российских капиталовложений в экономику Узбекистана превышает 10 миллиардов долларов.

"Доля России во внешнеторговом обороте Узбекистана по итогам первого полугодия 2020-го несколько увеличилась — с 15 до 16,3 процента", — добавил он.

Напомним, внешнеторговый оборот РУз в январе-июне 2020 года снизился на 18,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и составил 15,856 миллиарда долларов. Наибольшее падение внешней торговли произошло в мае — почти в полтора раза, до 2,162 миллиарда долларов, и в июне — на 27,2 процента, до 2,871 миллиарда долларов.

Основными внешнеторговыми партнерами республики, помимо России, остаются Китай, Казахстан, Южная Корея и Турция.

Теги:
товарооборот, Торговля, Экономика, Россия, Узбекистан



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