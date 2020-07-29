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Сумма кредитов, выделенных Узбекистану на борьбу с COVID-19, превысила $1 млрд

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200729/14649037/Summa-kreditov-vydelennykh-Uzbekistanu-na-borbu-s-COVID-19-prevysila-1-mlrd.html

Все средства, привлеченные со стороны международных финансовых институтов, направляются в Антикризисный фонд.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Пандемия COVID-19 сильно ударила по различным сферам жизни страны.

First Ratings by Russian-Chinese Agency to Be Released in 2015
© Flickr / Ken Teegardin
В Минэкономики рассказали о мерах по спасению экономики от пандемии

Особенно ощутимо введенные карантинные ограничения сказались на экономике Узбекистана. 

Для того чтобы смягчить негативные последствия, власти республики активно привлекают помощь со стороны.

Так, по данным Министерства финансов, общая сумма кредитов, выделенных различными международными организациями и фондами на борьбу с пандемией, составила 1,075 миллиарда долларов.

Из этих средств:

  • льготный кредит в размере 200 миллионов долларов был выделен со стороны Всемирного банка в качестве дополнительного финансирования Проекта поддержки реформ (Транш 2). Средства были предоставлены сроком на 30 лет (включая льготный период 5 лет) с плавающей ставкой 1,2% (6-месячный либор + 0,88% плавающий спред);
  • 375 миллионов долларов были выделены Международным валютным фондом для уменьшения негативного воздействия пандемии коронавируса на экономику Узбекистана.
"Льготные кредиты включают в себя беспроцентную оперативную кредитную линию со сроком на 10 лет (включая льготный период 5 лет) в размере 125 миллионов долларов и оперативный инструмент финансирования в размере 250 миллионов долларов сроком на 5 лет (включая льготный период 3 года) с плавающей ставкой 1,05%", — говорится в сообщении Минфина.
  • 500 миллионов долларов поступили от Азиатского банка развития сроком на 15 лет (включая льготный период 3 года) с плавающей ставкой 0,84% (6-месячный либор + 0,5%) для поддержки бюджета республики.

Отмечается, что все кредитные средства были направлены в Антикризисный фонд. Министерство финансов регулярно отчитывается о расходовании этих денег на своем официальном сайте и страницах в соцсетях.

Теги:
Министерство финансов Узбекистана, пандемия, Экономика, коронавирус



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