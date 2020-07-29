Центробанк прокомментировал порядок допуска к банковской деятельности

Положение устанавливает конкретные критерии, которым должны соответствовать учредители и потенциальные приобретатели, члены наблюдательного совета и правления, а также ключевой персонал финучреждений.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Положение "О порядке и условиях допуска к банковской деятельности" вступает в силу с 1 октября 2020 года. В этой связи в Центробанке Узбекистана прокомментировали документ.

Документ разработан для приведения разрешительных и лицензионных процедур в сфере банковской деятельности в соответствие с требованиями профильных законов.

С принятием Положения, несколько нормативных правовых актов, регулирующих данную сферу, были оптимизированы и объединены в один нормативный документ.

Были урегулированы вопросы создания банков и получения лицензии на право осуществления банковской деятельности, получения предварительного разрешения на приобретение акций банков, оценки членов наблюдательного совета и правления, а также ключевого персонала финучреждений, открытия и закрытия обособленных подразделений (филиалов и офисов) банков, регистрации изменений и дополнений в их устав, а также реорганизации и ликвидации.

Положение устанавливает конкретные критерии, которым должны соответствовать учредители и потенциальные приобретатели, члены наблюдательного совета и правления, а также ключевой персонал финучреждений.

Вместе с тем для стимулирования притока инвестиций иностранных банков и других кредитных организаций, имеющих высокие показатели капитала и кредитного рейтинга, а также международных финансовых организаций, в Положении предусматривается отдельный упрощенный порядок получения этими организациями предварительного разрешения при создании банка или участии в уставном капитале банка.