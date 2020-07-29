Российские инновации будут внедрены в сельское хозяйство Узбекистана

В ходе бизнес-сессии российские участники предложили реализовать совместные инициативы в различных областях: от дистанционного оказания госуслуг и бесконтактной проверки документов до цифрового мониторинга сельхозугодий и применения накопителей энергии в домохозяйствах.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Российский венчурный фонд совместно с Национальным агентством проектного управления при президенте Узбекистана организовали бизнес-сессию для российских технологических компаний, готовых внедрить свои разработки в республике. Проекты представили семь стартапов, прошедших предварительный отбор, – среди них компании "ГеосАэро", "Инногеотех", NVI Solutions, WiseSoil, НПЦ "Протей", Volts Battery и IRWAY.

В ходе бизнес-сессии российские участники предложили реализовать совместные инициативы в различных областях: от дистанционного оказания госуслуг и бесконтактной проверки документов до цифрового мониторинга сельхозугодий и применения накопителей энергии в домохозяйствах.

Так, компания WiseSoil представила экспертам из Узбекистана решения по переработке органических отходов, которые должны повысить эффективность их утилизации в биогазовых установках.

По словам гендиректора WiseSoil Александра Смотрицкого, эту технологию можно применить для уничтожения отходов в Ташкенте, а также для генерации энергии в тепличных хозяйствах.

А компания "Инногеотех" предлагает внедрить инновации в сельское хозяйство Узбекистана. Российский стартап презентовал систему мониторинга сельхозземель с использованием данных съемки из космоса, а также специальный сервис "Телеагроном", который поможет моделировать развитие болезней сельскохозяйственных культур.

"Он (сервис "Телеагроном" – прим. ред.) позволяет решить проблему дефицита высококвалифицированных кадров и улучшить эффективность использования обрабатываемых земель за счет современных цифровых инструментов", – говорит менеджер по работе с госсектором "Инногеотех" Юрий Кушпель.

Бизнес-сессия, организованная РВК и НАПУ, дала возможность компаниям из России ознакомиться с перспективами рынка инноваций Узбекистана, а также получить рекомендации по привлечению заинтересованных заказчиков.

"Бизнес-сессия стала первым шагом в развитии сотрудничества РВК и НАПУ. Следующим этапом станет рассмотрение предложенных технологий и проектов профильными отраслевыми ведомствами Узбекистана, проработка конкретных механизмов выхода компаний на новый рынок", – отметил заместитель генерального директора РВК Михаил Антонов.

Для справки: Российский венчурный фонд (АО "РВК") – государственный фонд и институт развития венчурной отрасли России. Основная цель его деятельности: стимулирование развития в России собственной индустрии инвестирования в инновации и исполнение функций проектного офиса Национальной технологической инициативы.

Уставный капитал АО "РВК" составляет более 30 млрд рублей, 100% капитала принадлежит Российской Федерации в лице Росимущества. Фонды с участием капитала РВК проинвестировали более 290 компаний на общую сумму 23 млрд рублей.

Национальное агентство проектного управления при президенте Узбекистана (НАПУ) координирует работу государственных органов и иных организаций, а также экспертных рабочих групп из представителей бизнес-сообщества по вопросам совершенствования проектных работ и улучшения инвестиционного климата в Узбекистане.

НАПУ также является уполномоченным органом в сфере внедрения и развития цифровой экономики в стране.