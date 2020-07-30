ЦБ РУз установил требования к микрокредитным организациям и ломбардам

Центробанк утвердил положение, в котором говорится, что кредитные организации не вправе в одностороннем порядке вносить изменения в договоры о кредитах, ущемляющие права заемщиков или повышающие их финансовые обязательства.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Центральный банк Узбекистана установил минимальные требования к микрокредитным организациям и ломбардам при их взаимодействии с потребителями. Соответствующее положение опубликовано на сайте регулятора.

Документ был принят в целях обеспечения соблюдения прав и законных интересов потребителей финансовых услуг — не только граждан, но и субъектов малого и среднего предпринимательства. Он вступит в силу с 1 октября 2020 года.

"Положение устанавливает минимальные требования к микрокредитным организациям и ломбардам (далее — кредитные организации. — Прим. ред.) по раскрытию потребителям информации о предоставляемых финансовых услугах, а также раскрывает правила осуществления взаимодействия кредитных организаций с потребителями при возникновении задолженности по кредитам и требования по рассмотрению обращений потребителей", — говорится в публикации на Telegram-канале Центробанка.

Требования ЦБ: