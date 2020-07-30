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ЦБ РУз установил требования к микрокредитным организациям и ломбардам

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200730/14657928/TsB-Uzbekistana-ustanovil-trebovaniya-k-mikrokreditnym-organizatsiyam-i-lombardam.html

Центробанк утвердил положение, в котором говорится, что кредитные организации не вправе в одностороннем порядке вносить изменения в договоры о кредитах, ущемляющие права заемщиков или повышающие их финансовые обязательства.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Центральный банк Узбекистана установил минимальные требования к микрокредитным организациям и ломбардам при их взаимодействии с потребителями. Соответствующее положение опубликовано на сайте регулятора.

Центральный банк Республики Узбекистан
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Документ был принят в целях обеспечения соблюдения прав и законных интересов потребителей финансовых услуг — не только граждан, но и субъектов малого и среднего предпринимательства. Он вступит в силу с 1 октября 2020 года.

"Положение устанавливает минимальные требования к микрокредитным организациям и ломбардам (далее — кредитные организации. — Прим. ред.) по раскрытию потребителям информации о предоставляемых финансовых услугах, а также раскрывает правила осуществления взаимодействия кредитных организаций с потребителями при возникновении задолженности по кредитам и требования по рассмотрению обращений потребителей", — говорится в публикации на Telegram-канале Центробанка.

Требования ЦБ:

  • информация о предоставляемых услугах и их условиях должна быть размещена на стендах и на сайтах кредитных организаций;
  • условия финансовых услуг должны раскрываться до подписания соответствующего договора с предоставлением потребителям на предварительное изучение проектов договоров;
  • заемщики имеют право получать информацию об осуществленных ими платежах по кредиту и об остатках существующего долга, при этом кредитные организации обязаны предоставлять потребителям один экземпляр подписанного договора;
  • кредитные организации не вправе в одностороннем порядке вносить изменения в кредитные договоры, ущемляющие права заемщиков или повышающие их финансовые обязательства;
  • также они не вправе ограничивать права потребителей относительно способа оплаты получаемых ими услуг — в наличной или безналичной форме.
Теги:
ломбард, микрокредит, Центральный банк Республики Узбекистан



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