ЦБ РУз установил требования к микрокредитным организациям и ломбардам

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Центральный банк Узбекистана установил минимальные требования к микрокредитным организациям и ломбардам при их взаимодействии с потребителями. Соответствующее положение опубликовано на сайте регулятора.
"Положение устанавливает минимальные требования к микрокредитным организациям и ломбардам (далее — кредитные организации. — Прим. ред.) по раскрытию потребителям информации о предоставляемых финансовых услугах, а также раскрывает правила осуществления взаимодействия кредитных организаций с потребителями при возникновении задолженности по кредитам и требования по рассмотрению обращений потребителей", — говорится в публикации на Telegram-канале Центробанка.
Требования ЦБ:
- информация о предоставляемых услугах и их условиях должна быть размещена на стендах и на сайтах кредитных организаций;
- условия финансовых услуг должны раскрываться до подписания соответствующего договора с предоставлением потребителям на предварительное изучение проектов договоров;
- заемщики имеют право получать информацию об осуществленных ими платежах по кредиту и об остатках существующего долга, при этом кредитные организации обязаны предоставлять потребителям один экземпляр подписанного договора;
- кредитные организации не вправе в одностороннем порядке вносить изменения в кредитные договоры, ущемляющие права заемщиков или повышающие их финансовые обязательства;
- также они не вправе ограничивать права потребителей относительно способа оплаты получаемых ими услуг — в наличной или безналичной форме.