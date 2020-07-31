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Мужчина осуществляет денежный перевод

Денежные переводы в Узбекистане в 2020 могут восстановиться до $5,5 млрд

AP Photo/Hussein Malla
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200731/14675023/Denezhnye-perevody-v-Uzbekistane-v-2020-mogut-vosstanovitsya-do-55-mlrd.html

Прогнозируется, что по итогам 2020 года общий объем денежных переводов в Узбекистане достигнет 5,4-5,5 миллиарда долларов и будет на 8-10% меньше, чем в прошлом году.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Объем денежных переводов в Узбекистане восстанавливается вслед за экономической активностью в РФ, но по итогам 2020 года снижение может составить 8-10% в годовом выражении - до 5,4-5,5 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба ЦБ республики.

"Прогнозируется, что по итогам 2020 года общий объем денежных переводов в Узбекистане достигнет 5,4-5,5 миллиарда долларов и будет на 8-10% меньше, чем в прошлом году", – говорится в сообщении.

По расчетам регулятора, в связи с ослаблением карантинных мер и возобновлением экономической активности в России "объем денежных переводов из этой страны в нашу страну в ближайшие месяцы будет близок к прошлогоднему уровню".

Напомним, ранее регулятор сообщал, что объем денежных переводов физлиц в Узбекистан в январе-июне 2020 года снизился в годовом выражении на 6%, до 2,4 миллиарда долларов, однако в июне уже показал позитивную динамику по сравнению с прошлогодними показателями.

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, Экономика, деньги, денежные переводы, Узбекистан, Узбекистан



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