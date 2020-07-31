Денежные переводы в Узбекистане в 2020 могут восстановиться до $5,5 млрд

Прогнозируется, что по итогам 2020 года общий объем денежных переводов в Узбекистане достигнет 5,4-5,5 миллиарда долларов и будет на 8-10% меньше, чем в прошлом году.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Объем денежных переводов в Узбекистане восстанавливается вслед за экономической активностью в РФ, но по итогам 2020 года снижение может составить 8-10% в годовом выражении - до 5,4-5,5 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба ЦБ республики.

"Прогнозируется, что по итогам 2020 года общий объем денежных переводов в Узбекистане достигнет 5,4-5,5 миллиарда долларов и будет на 8-10% меньше, чем в прошлом году", – говорится в сообщении.

По расчетам регулятора, в связи с ослаблением карантинных мер и возобновлением экономической активности в России "объем денежных переводов из этой страны в нашу страну в ближайшие месяцы будет близок к прошлогоднему уровню".

Напомним, ранее регулятор сообщал, что объем денежных переводов физлиц в Узбекистан в январе-июне 2020 года снизился в годовом выражении на 6%, до 2,4 миллиарда долларов, однако в июне уже показал позитивную динамику по сравнению с прошлогодними показателями.