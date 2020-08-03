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Азиатский банк развития

АБР выделил Узбекистану $100 млн на расширение системы тестирования на COVID-19

TANG CHHIN SOTHY / AFP
Экономика
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (766)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200803/14692562/ABR-vydelil-Uzbekistanu-100-mln-na-rasshirenie-sistemy-testirovaniya-na-COVID-19.html

АБР утвердил выделение заемных средств в размере 100 миллионов долларов для повышения устойчивости республики к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил предоставление правительству Узбекистана займа на 100 миллионов долларов на модернизацию санитарно-эпидемиологической службы, в том числе системы тестирования на COVID-19, сообщает представительство АБР в стране.

"АБР утвердил выделение заемных средств в размере 100 миллионов долларов для повышения устойчивости Узбекистана к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, включая пандемию коронавируса", - говорится в информации.

Финансирование проекта общей стоимостью 257 миллионов долларов, помимо кредита АБР, будет осуществляться за счет займа Азиатского банка инфраструктурных инвестиций на 100 миллионов долларов и средств правительства Узбекистана - 57 миллионов долларов.

Напомним, в конце июня АБР одобрил представление правительству Узбекистана 500 миллионов долларов для поддержки экономики в условиях пандемии COVID-19. В мае АБР выделил властям Узбекистана 19,5 миллиона долларов на закупку 800 аппаратов искусственной вентиляции легких из ранее предоставленного займа.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (766)
Теги:
коронавирус, Экономика, АБР, Узбекистан, Узбекистан



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