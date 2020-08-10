Доллар вырос, британский фунт упал в цене - курс валют на неделю

Узбекский сум немного укрепился в цене лишь по отношению к фунту стерлингов. В остальных случаях фиксируется падение.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют по отношению к узбекскому суму.

Курс доллара на этой неделе снова вырос и составил 10 231,71 сума (+21,85 сума), а евро, совершив незначительный, в отличие от прошлых недель, подъем, составил в цене 12 059,09 сума (+38 сумов).

Пресс-служба ЦБ Узбекистана Курс валют с 10 августа 2020 года

Впервые за долгое время упал в цене британский фунт - минус 9,26 сума. Теперь он стоит 13 353,40 сума.

Напомним, Центробанк Узбекистана не устанавливает цены на продажу и покупку валюты, они формируются на рынке самостоятельно.