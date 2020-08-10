13:09 10 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.46
  • EUR12021.09
  • USD10209.86
Поиск

Доллар вырос, британский фунт упал в цене - курс валют на неделю

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
Получить короткую ссылку
2 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200810/14740737/Dollar-vyros-britanskiy-funt-upal-v-tsene---kurs-valyut-na-nedelyu.html

Узбекский сум немного укрепился в цене лишь по отношению к фунту стерлингов. В остальных случаях фиксируется падение.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют по отношению к узбекскому суму.

Курс доллара на этой неделе снова вырос и составил 10 231,71 сума (+21,85 сума), а евро, совершив незначительный, в отличие от прошлых недель, подъем, составил в цене 12 059,09 сума (+38 сумов).

 

Курс валют с 10 августа 2020 года
Пресс-служба ЦБ Узбекистана
Курс валют с 10 августа 2020 года

Впервые за долгое время упал в цене британский фунт - минус 9,26 сума. Теперь он стоит 13 353,40 сума.

Напомним, Центробанк Узбекистана не устанавливает цены на продажу и покупку валюты, они формируются на рынке самостоятельно.

Теги:
доллары, курс валюты, Центральный банк Республики Узбекистан, Экономика



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
75 лет со дня атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — фотолента
Каким мы запомнили вечер 9 августа? Видео протестов в Минске
Вечер после выборов президента - видео протестов в Минске
Инфографика: Постсоветские страны по численности вооруженных сил
Вооруженные силы в странах бывшего СССР

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться