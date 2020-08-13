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Работа строительной техники

В Казахстане построят аналог Хоргоса на границе с Узбекистаном — подробности

© Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200813/14769258/V-Kazakhstane-postroyat-torgovo-ekonomicheskiy-tsentr-na-granitse-s-Uzbekistanom.html

Международный центр будет возведен в районе пропускных пунктов "Жибек Жолы" и "Гишт Куприк". Сроки его запуска определят после завершения подготовительного этапа.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. В Министерстве торговли и интеграции Казахстана сообщили о намерении приступить к строительству Международного центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия" (МЦТЭС) на границе с Узбекистаном, передает издание LS.

"На днях мы приступим к реализации важнейшего торгового проекта на южном направлении – строительству Международного центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия" на границе с Узбекистаном. Об этом была договоренность на уровне глав государств еще два года назад", - сообщил на своей странице в социальной сети министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.
Международный торговый центр появится на границе с Казахстаном
Казининформ
Международный торговый центр появится на границе с Казахстаном

Согласно информации ведомства, уже определено место для возведения Центра. Он будет расположен в районе пропускных пунктов "Жибек Жолы" и "Гишт Куприк". 

В министерстве также отметили, что создание МЦТЭС пройдет в два этапа. Сначала необходимо провести изыскания на земельных участках, где будет построен Центр, разработать технико-экономическое обоснование (ТЭО), согласовать с узбекской стороной и принять соответствующие нормативно-правовые документы. После завершения данных мер планируется перейти непосредственно к проектированию и строительству.

На территории МЦТЭС будут расположены: новый пропускной пункт, учреждение по обслуживанию населения и предпринимателей, центр коммерческих объектов и транспортно-логистический центр.

"Более точную потребность в инфраструктуре, а также объемы, источники и механизмы финансирования будут определяться сторонами в рамках разработки ТЭО строительства МЦТЭС самостоятельно. Сейчас проводится работа по определению инвестора первой очереди работ по МЦТЭС от казахстанской стороны", – отметили в Минторге.

Сроки запуска МЦТЭС будут определены после завершения подготовительного этапа. В ведомстве заверили, что Казахстан заинтересован в скорейшем переходе к этапу строительства, но из-за эпидемиологической обстановки в регионе график начала работ пока не определен. 

 

Теги:
Строительство, Средняя Азия, Центральная Азия, Казахстан, Узбекистан



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