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Частным агентствам занятости запретили брать плату за трудоустройство — закон

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200814/14777515/Chastnym-agentstvam-zanyatosti-zapretili-brat-platu-za-trudoustroystvo--zakon.html

Кроме того, в соответствии с документом, ЧАЗ должны заключать договор о сотрудничестве с иностранными работодателями и партнерами.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Частным агентствам занятости (ЧАЗ) в Узбекистане запретили взимать плату за услуги по трудоустройству с граждан, ищущих работу за пределами страны. Их должны будут оплачивать работодатели.

Принят соответствующий закон, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции. Он вступит в силу через три месяца.

"Согласно внесенным изменениям, оплата услуг по трудоустройству лиц, ищущих работу за пределами Республики Узбекистан, осуществляется не за счет средств лиц, ищущих работу, а за счет работодателя", — говорится в публикации на Telegram-канале "Правовая информация".

Сумма, резервируемая ЧАЗ в Фонде поддержки и защиты прав и интересов граждан при Министерстве занятости и трудовых отношений, увеличена до 8 500 базовых расчетных величин (сейчас — 50 тысяч долларов).

Профессор Государственного университета управления Владимир Волох
© Sputnik / Vladimir Trefilov
Волох: нужно активнее привлекать частные агентства к трудоустройству мигрантов в РФ
Стоимость информационных и консультационных услуг, предоставляемых ЧАЗ, не должна превышать размер 1 БРВ (223 тысячи сумов).

Также закон предусматривает, что частные агентства занятости должны заключать договор о сотрудничестве с иностранными работодателями и партнерами.

Кроме того, ЧАЗ обязаны регистрировать договор об оказании услуг в режиме реального времени в информационной системе labor-migration Минзанятости.

Теги:
трудоустройство, новый закон, закон, частное агентство занятости, Узбекистан



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