Частным агентствам занятости запретили брать плату за трудоустройство — закон

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Частным агентствам занятости (ЧАЗ) в Узбекистане запретили взимать плату за услуги по трудоустройству с граждан, ищущих работу за пределами страны. Их должны будут оплачивать работодатели.
Принят соответствующий закон, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции. Он вступит в силу через три месяца.
"Согласно внесенным изменениям, оплата услуг по трудоустройству лиц, ищущих работу за пределами Республики Узбекистан, осуществляется не за счет средств лиц, ищущих работу, а за счет работодателя", — говорится в публикации на Telegram-канале "Правовая информация".
Сумма, резервируемая ЧАЗ в Фонде поддержки и защиты прав и интересов граждан при Министерстве занятости и трудовых отношений, увеличена до 8 500 базовых расчетных величин (сейчас — 50 тысяч долларов).
Также закон предусматривает, что частные агентства занятости должны заключать договор о сотрудничестве с иностранными работодателями и партнерами.
Кроме того, ЧАЗ обязаны регистрировать договор об оказании услуг в режиме реального времени в информационной системе labor-migration Минзанятости.