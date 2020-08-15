В Коканде построят завод по сборке электромобилей

ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В Коканде началось строительство завода по сборке электромобилей, сообщает пресс-службе Ферганского областного хокимията.

По данным администрации, накануне хоким Шухрат Ганиев посетил строительную площадку нового завода.

Отмечено, что проект реализуется компанией "Шаффоф омад саноат" совместно с китайской организацией Silk Road Company.

"Раньше на этом месте был карьер. Нам пришлось засыпать семиметровую траншею. Сейчас мы приступили к реконструкции производственных помещений на площади 30 тысяч квадратных метров», - сказал глава предприятия Гофуржон Усманов.

В рамках запланированного мероприятия Шухрат Ганиев провел беседу с инженерами и строителями.

"Это, безусловно, радостное и ответственное событие для нас, что электромобили с надписью "Сделано в Узбекистане" выйдут на внутренний и внешний рынок из Ферганской области. Мы, ферганцы, гордимся этим», - сказал он.

Известно, что общая стоимость проекта составила 30 млн долларов, включая 24 млн долларов иностранных инвестиций.

Предварительные расчеты показали, что ориентировочно отечественный электромобиль будет стоить около 3 тысяч долларов.