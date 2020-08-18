СЭЗ "Хазарасп" расширят для производства конкурентоспособной продукции

Постановлением также утверждены 84 инвестиционных проекта стоимостью 2,2 трлн сумов и 26 крупных перспективных инвестпроектов на 516,8 млн долларов. Они будут реализованы в Хорезмской области в 2020-2022 годах.

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Согласно постановлению президента Узбекистана, территория свободной экономической зоны (СЭЗ) "Хазарасп" будет расширена за счет пустующих земельных участков, неиспользуемых в сельском хозяйстве. Здесь планируется расположить производственные мощности, позволяющие создавать конкурентоспособную, импортозамещающую и экспортоориентированную готовую продукцию.

Документом также предусмотрено образование Фонда инфраструктуры при хокимияте Хорезмской области, средства которого будут направлены на финансирование строительства инфраструктуры в СЭЗ.

Кроме того, инвестиционной компании Khorezm Invest Project за счет средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана выделят 13 млн долларов по ставке 2,5% и сроком на 10 лет. Денежные поступления будут направлены на строительство объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры на расширенных территориях СЭЗ "Хазарасп".

Инвесткомпания была создала при учредительстве NBU Invest Group, PSB Capital и Asaka Capital Invest с первоначальным уставным фондом в размере 30 млн долларов с последующим увеличением до 100 млн долларов.

Постановлением также утверждены 84 инвестиционных проекта стоимостью 2,2 трлн сумов и 26 крупных перспективных инвестпроектов на 516,8 млн долларов. Они будут реализованы в Хорезмской области в 2020-2022 годах.

Запуск некоторых проектов намечен до 1 апреля 2021-го.

Напомним: СЭЗ "Хазарасп" была создана указом президента в январе 2017 года сроком функционирования до 30 лет с возможность дальнейшего продления. В течение этого времени на территориях СЭЗ действуют особые налоговый, таможенный и валютный режимы.