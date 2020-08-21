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В Ташкенте запустили центр по контролю и учету электрической энергии

В Ташкенте запустили центр по контролю и учету электрической энергии

Министерство энергетики
Экономика
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Основной возможностью Центра является обеспечение расчета многотарифных абонентов, автоматическое отключение от сети потребителей, имеющих задолженность, и их повторное подключение при оплате.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия нового здания "Центра автоматизации учета электрической энергии", сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В мероприятии приняли участие Старший вице-президент компании KT Corporation, представители местных государственных органов, руководители энергетических предприятий, а также ряда международных организаций. 

В Ташкенте запустили центр по контролю и учету электрической энергии
Министерство энергетики
В Ташкенте запустили центр по контролю и учету электрической энергии

Основной возможностью Центра является обеспечение расчета многотарифных абонентов, автоматическое отключение от сети потребителей, имеющих задолженность, и их повторное подключение при оплате за потребленную электроэнергию, оперативное оповещение о фактах вмешательства в работу приборов учета, а также контроль и мониторинг перетока и потребления электрической энергии по сетям.

Данная система позволит обеспечить достоверный учет объемов поставки потребления энергоресурсов, так как обладает высоким классом точности. Программное обеспечение Центра предназначено для обслуживания 8 миллионов абонентов с возможностью увеличения их до 20 миллионов.

В Ташкенте запустили центр по контролю и учету электрической энергии
Министерство энергетики
В Ташкенте запустили центр по контролю и учету электрической энергии

Сегодня современные электронные счетчики устанавливаются во всех регионах страны, даже в самых отдаленных. В последние годы по мере роста потребления электроэнергии в регионах республики проводится большая работа по удовлетворению спроса потребителей на этот важный энергетический ресурс.

На сегодняшний день более 3,6 млн потребителей, проживающих в более чем 70 районах и городах страны, подключены к современным приборам учета электрической энергии. До июля 2021 года запланировано полностью охватить все 7,4 млн потребителя.

Теги:
Ташкент, Ташкент, Министерство энергетики, энергетика, энергетик, Экономика, Узбекистан, Узбекистан



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