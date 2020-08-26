Фермерским хозяйствам в Узбекистане компенсируют расходы при ликвидации

Компенсация расходов производителя сельскохозяйственной продукции производится в виде кредита коммерческого банка, передачи другого объекта в качестве имущества либо в денежной форме.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Кабинетом Министров утверждено Положение о порядке расчета и возмещения расходов фермерского хозяйства или другого субъекта производителя сельскохозяйственной продукции на земельный участок при его оптимизации или ликвидации.

Теперь расчет для возмещения расходов фермерского хозяйства на земельный участок при его оптимизации или ликвидации проводится оценочной организацией. К расходам, которые должны быть возмещены относятся:

- расходы на многолетние насаждения;

- создание оросительных сетей, арыков, колодцев, покупку насосов и другого оборудования;

- проведение агротехнических мероприятий;

- создание инфраструктурных объектов – проведение газа, электричества, воды, канализации, дорог;

- кредиты для производства хлопка- сырца, зерновых колосовых, овощных культур.

Компенсация расходов производителя сельскохозяйственной продукции производится в виде кредита коммерческого банка, передачи другого объекта в качестве имущества либо в денежной форме.

Фермерское хозяйство, которое приобрело земельный участок на аукционе, должно возместить все расходы в течение трех дней со дня объявления результатов торгов.

Концепцией по эффективному использованию земельных и водных ресурсов в сельском хозяйстве:

- для введения в пользование путем восстановления и реконструкции ирригационно-мелиоративных сетей, внедрения водосберегающих технологий, а также посева засухоустойчивых культур на основе инвестиционного договора или государственно-частного партнерства сроком до 50 лет предоставляются вышедшие из сельскохозяйственного оборота орошаемые земли, а также богарные земли и земли лесного фонда, пастбища, залежи, многолетние насаждения и другие земли.

- землепользователям предоставляется право самостоятельного размещения сельскохозяйственных культур, посева культур без обработки земли и передачи земель в субаренду.