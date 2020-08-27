В Узбекистане создается новая геологическая система

Цель развития этой сферы - использовать природные ресурсы на благо нашего народа, создать рабочие места и повысить благосостояние людей.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев заявил о создании новой геологической системы и поручил расширить масштаб геологоразведочных работ в два раза в 2021 году, сообщает пресс-служба.

"Цель развития этой сферы - использовать природные ресурсы на благо нашего народа, создать рабочие места и повысить благосостояние людей", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Прежде всего заложены основы для возрождения геологической науки и подготовки современных кадров. В частности, создан Университет геологических наук, в его составе объединены 4 научно-исследовательских института.

Отмечается, что для развития отрасли было завезено современное буровое и лабораторное оборудование.

Кроме того, горно-геологические данные по 32 видам запасов переведены на международные стандарты JORC.

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Глава государства дал поручения по расширению масштабов геологоразведочных работ в 2 раза в следующем году, выявлению новых перспективных участков, ускорению внедрения современной лабораторной техники в сферу.

Указано на необходимость учреждения по наманганскому опыту постоянных геологических экспедиций в каждом регионе, особенно гидрогеологического направления. Определены задачи по повышению эффективности эксплуатации предоставленных в пользование участков недр, развитию научно-исследовательской работы. Ответственным лицам поручено разработать «дорожную карту» по реализации запланированных мер.