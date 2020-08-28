"Лукойл" ведет с Узбекистаном переговоры о продаже газа со своих проектов

Ранее в своей отчетности "Лукойл" сообщал, что с февраля по август сократил добычу газа в республике примерно до 20% проектной мощности из-за снижения спроса Китая на узбекский газ.

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Российская нефтяная компания "Лукойл" ведет переговоры с Узбекистаном по реализации на внутреннем рынке страны газа со своих проектов.

Также стороны обсуждают возобновление его экспортных поставок.

"Несмотря на то, что Китай постепенно возобновляет закупки узбекского газа, газ на экспорт с наших проектов пока не поставляется. Мы проводим переговоры с Узбекистаном и достигли предварительной договоренности о реализации газа на внутреннем рынке в 2020 году. Также продолжаем переговоры о возобновлении экспорта газа с наших проектов", — заявил вице-президент компании по корпоративному развитию и работе с инвесторами Павел Жданов.

Ранее "Лукойл" признал убыток в 39 миллиардов рублей от обесценивания активов по разведке и добыче за рубежом, в основном из-за Узбекистана.

В частности, с февраля по август этого года компания сократила добычу газа в республике примерно до 20% проектной мощности из-за низкого спроса на газ со стороны Китая.

Это оказало влияние на общий объем добычи углеводородов группой в первом квартале, в апреле и мае.

Отмечается, что при достижении договоренности о реализации газа на территории республики и сохранении добычи на текущем уровне до конца года, то в целом за год объем составит порядка 7 миллиардов кубометров.