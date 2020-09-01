Назван уровень инфляции в Узбекистане с начала года

За январь-август цены и тарифы на потребительском рынке в среднем увеличились на 4,8 процента.

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Уровень инфляции в годовом выражении в Узбекистане по итогам августа 2020-го составил 11,7 процента, сообщили в Государственном комитете по статистике.

"За январь-август 2020 года цены и тарифы на потребительском рынке в среднем увеличились на 4,8 процента. В годовом выражении (к августу 2019-го) средний рост цен на товары и услуги составил 11,7 процента", — говорится в отчете на сайте Госкомстата.

Среднемесячный прирост индекса потребительских цен за январь-август составил 0,6 процента против 1,0 процента за аналогичный период 2019 года.

Напомним, за январь-август 2019-го товары и услуги в среднем подорожали на 8,2 процента. В годовом выражении этот показатель вырос на 16,5 процента.